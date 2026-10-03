Nicușor Dan și Giorgia Meloni, mesaj comun pentru bugetul UE. 17 state cer păstrarea agriculturii și coeziunii printre priorități

03 oct. 2026, Articole / Reportaje
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, mesaj comun pentru bugetul UE. 17 state cer păstrarea agriculturii și coeziunii printre priorități
Foto Facebook / Nicusor Dan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Președintele Nicușor Dan anunță că, împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reunit 17 state membre ale Uniunii Europene din Grupul „Prietenilor Coeziunii”, în contextul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2028-2034, transmite MEDIAFAX.

Nicușor Dan spune că statele membre susțin menținerea agriculturii și a politicii de coeziune printre prioritățile centrale ale următorului exercițiu bugetar european.

„Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună”, a transmis președintele, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Ce solicită cele 17 state

Liderii celor 17 state au transmis o scrisoare comună premierului irlandez Micheál Martin, care deține în prezent funcția de președinte al Consiliului Uniunii Europene, înaintea următoarelor etape ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2028-2034.

Potrivit președintelui României, poziția comună urmărește păstrarea finanțării pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și alocarea unor resurse suplimentare pentru priorități precum securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența.

- articolul continuă mai jos -

Liderii Grupului „Prietenii Coeziunii” susțin că aceste politici trebuie să rămână componente importante ale viitorului buget al UE.

„În același timp, reafirmăm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale”, a mai transmis președintele României.

Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, iar negocierile dintre statele membre urmează să continue în perioada următoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
03 oct.
Satul italian celebru pentru vinuri și peisaje a intrat în Cartea Recordurilor cu un preparat uriaș. Cât a cântărit agnolotti
Satul italian celebru pentru vinuri și peisaje a intrat în Cartea Recordurilor cu un preparat uriaș. Cât a cântărit agnolotti
Articole / Reportaje
03 oct.
VIDEO | Ce ascunde, de fapt, ciocolata din supermarket? „În cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr” / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, explică ce trebuie să urmărești pe etichetă
VIDEO | Ce ascunde, de fapt, ciocolata din supermarket? „În cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr” / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, explică ce trebuie să urmărești pe etichetă
Articole / Reportaje
02 oct.
Peste 150 de specii de ciuperci, expuse la Sibiu / Printre ele, exemplare cu miros de vanilie și o specie documentată în premieră în România
Peste 150 de specii de ciuperci, expuse la Sibiu / Printre ele, exemplare cu miros de vanilie și o specie documentată în premieră în România
Articole / Reportaje
02 oct.
Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș marchează 50 de ani de ameliorare genetică / În premieră vor fi prezentați tăurași autohtoni aflați în testare
Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș marchează 50 de ani de ameliorare genetică / În premieră vor fi prezentați tăurași autohtoni aflați în testare
Articole / Reportaje
02 oct.
ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale
ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale
Recomandări
Mediafax
ȘOC pentru iubitorii de cafea! Băutura de dimineață care ar putea slăbi oasele
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
CSID
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
CSID
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului