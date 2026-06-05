Într-o perioadă în care rafturile supermarketurilor sunt pline de produse care promit să fie „naturale”, „healthy” sau „bogate în beneficii”, tot mai mulți consumatori încearcă să înțeleagă ce se află, de fapt, în spatele etichetelor. Invitată în podcastul G4Food, Alina Donici, cofondatoarea Artesana, a vorbit despre ingredientele pe care ar trebui să le evităm, despre marketingul alimentar și despre cât de important este să revenim la produse simple, cu liste scurte de ingrediente.

Fondatoarea Artesana spune că una dintre cele mai simple metode prin care consumatorii pot face alegeri mai bune este citirea atentă a etichetelor.

„Lista ingredientelor trebuie să fie foarte scurtă. De exemplu, la un iaurt nu trebuie să existe nimic altceva decât lapte și fermenți, fermenții fiind bacteriile acelea bune pe care noi le adăugăm în lapte ca să transforme laptele în iaurt”, a explicat Alina Donici în podcastul G4Food.

„Dacă nu poți citi ingredientele, nu consuma acel produs”

Ea spune că, de multe ori, consumatorii sunt atrași mai degrabă de mesajele de marketing decât de ingredientele reale ale produsului.

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„Lista ingredientelor trebuie să fie foarte scurtă. Iar dacă găsim pe etichetă ingrediente pe care nici măcar nu știm să le citim, adică ne chinuim să le pronunțăm, atunci nu consumăm acele alimente”, a povestit cofondatoarea Artesana.

„Trebuie să ne întoarcem la alimente simple”

În opinia Alinei Donici, una dintre cele mai mari probleme ale alimentației moderne este îndepărtarea de produsele cât mai puțin procesate.

„Cred cu tărie că trebuie să ne întoarcem la alimente simple, de bază. Și asta o spun și din experiența pe care am avut-o cu mijlociul, cu băiatul nostru care, la șase luni de zile am descoperit că are alergie la proteina laptelui de vacă și, bineînțeles, că mi s-a părut o mare nedreptate, adică noi, o fabrică de lactate, și el să aibă alergie la proteina laptelui de vacă.

Și da, am mers foarte în detaliu și am studiat fenomenul, i-am făcut și analiză la microbiom lui Darius. Am reușit, bineînțeles, să reglăm această problemă din alimentație și suplimente alimentare cu probiotice, după analize. Deci lipsa aceasta de nutrienți în hrană își spune cuvântul. Mai devreme sau mai târziu.”

„Apropo de povestea cu Darius, cu toată supărarea de moment și nedreptatea pe care am trăit-o foarte mult, cu sentimentul că am făcut ceva rău și că tocmai copilului meu i s-a întâmplat lucrul ăsta, de fapt el a venit să ne dea o foarte importantă lecție și de business. Și anume că noi trebuie să păstrăm produsele curate, că nu trebuie niciodată să amestecăm laptele”, sa mai spus ea.

Ea consideră că discuția despre alimentație nu ar trebui să se rezume doar la calorii sau la senzația de sațietate, ci și la valoarea nutritivă a alimentelor consumate zi de zi.

„Nu poți pune egal între un produs viu și un termen mare de valabilitate”

Cofondatoarea Artesana spune că termenul foarte mare de valabilitate ar trebui să ridice întrebări consumatorilor, mai ales în cazul lactatelor.

„Între un produs natural, sănătos și plin de nutrienți și un termen de valabilitate mare nu poți să pui niciodată semnul egal. Și aici am argumentat mereu că laptele este un produs viu și el trebuie să rămână așa.

Există mai multe tipuri de pasteurizare. Dacă pasteurizezi la 120, 140 sau 160 de grade, ai un termen mult mai mare de valabilitate. Adică, cu cât urci temperatura de pasteurizare, cu atât termenul este mai mare, dar cu atât produsul este mai lipsit de nutrienți.

Transformi un organism viu într-un organism steril. Ori, din punctul meu de vedere, trebuie să avem foarte mare grijă la acest lucru și să nu ne hrănim doar cu produse sterile.”, a afirmat Alina Donici.

Podcastul integral cu Alina Donici, cofondatoarea Artesana, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food. Antreprenoarea vorbește pe larg despre etichete, produse ultra-procesate, microbiom, lapte neomogenizat, alimentația copiilor și provocările industriei alimentare din România.