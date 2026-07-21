Turismul nu este doar un mod plăcut de a petrece vacanțele, ci o industrie în adevăratul sens al cuvântului, capabilă să reechilibreze balanțele comerciale și să aducă venituri importante unei țări. Este ceea ce a declarat Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour, pentru G4Food.ro în cadrul evenimentului organizat în urmă cu câteva zile la București pentru lansarea Mediafax Spania. Am abordat evident tema diferențelor de strategie dintre Spania și România în ceea ce privește promovarea țării ca destinație turistică, promovarea turismului local și valorificarea patrimoniului gastronomic.

Stabilit de 18 ani în România, CEO-ul Happy Tour a observat că, deși potențialul României este uriaș, ne lipsesc pașii concreți în procesul de transformare a resurselor în produse recunoscute la nivel internațional.

Modelul spaniol: turismul tratat ca o industrie de miliarde

În Spania, turismul reprezintă un pilon economic fundamental, generând peste 14% din Produsul Intern Brut (PIB). Succesul iberic nu este însă întâmplător, ci rezultatul unei organizări și promovări riguroase la toate nivelurile:

Fiecare oraș spaniol are propriul consilier de turism, iar fiecare regiune este sprijinită de un birou, departament sau o companie dedicată exclusiv acestei activități.

La nivel național, entitatea Tur España coordonează campaniile internaționale. În plus, în fiecare ambasadă a Spaniei din lume există un consilier sau o persoană responsabilă strict de promovarea turistică.

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„În România, în cei 18 ani de când sunt aici, am văzut că se vorbește mult despre promovare, dar nu se ajunge să se și facă. Am pierdut deja mult timp. Până nu schimbăm mentalitatea și nu luăm în serios faptul că turismul este o industrie, nu o să reușim, ” a subliniat Javier Garcia del Valle. Un spaniol care se consideră în același timp român prin adopție și de multe ori vorbește despre România la persoana I.

Deși înființarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD-uri) ar putea fi un pas înainte în sectorul turistic național, managerul atrage atenția că acestea trebuie puse urgent în practică pentru a recupera timpul pierdut.

România are de toate, dar nu știe să se promoveze

Din punct de vedere geografic și istoric, România deține toate atuurile pentru a deveni o destinație de top: mare, munte, castele legendare, biserici fortificate, Delta Dunării și o natură spectaculoasă. Cu toate acestea, din cauza lipsei unei promovări externe adecvate, țara rămâne extrem de puțin cunoscută dincolo de granițe.

Aceeași problemă se reflectă și în farfurie. În timp ce gastronomia spaniolă de pildă a devenit un simbol global și una dintre cele mai apreciate din lume, bucătăria românească rămâne o bijuterie ascunsă care așteaptă să fie corect „vândută”.

De la ciorbă la porcul de mangalița. Cum percepe un spaniol bucătăria românească

Javier Garcia del Valle recunoaște că s-a îndrăgostit de gusturile românești. Printre preparatele sale preferate se numără ciorbele, iar CEO-ul Happy Tour mărturisește că nu era un mare fan al supelor în Spania, însă a descoperit aici, la noi, ciorba de perișoare.

Toate preparatele de porc sunt o zonă gastronomică foarte apropiată de sufletul spaniolilor. Javier face chiar o paralelă comparând calitatea porcului de Mangalița cu faimosul porc iberic spaniol. N-a uitat să amintească nici de salata de vinete și de icre, atunci când a completat lista mâncărurilor sale preferate.

„Gastronomia românească este foarte completă, foarte variată, foarte bogată și gustoasă. Dar, la fel ca și în cazul turismului, dacă nu spunem asta, nu avem cum să evoluăm,” completează Javier.

Cum cucerește mâncarea românească Spania, prin intermediul românilor din diasporă

Un fenomen remarcat de Javier este cel al restaurantelor românești din Peninsulă. Deși inițial se adresau comunității de expați, în ziua de astăzi mulți clienți sunt spanioli. Indiferent că au aflat întâmplător de bucătăria românească, au fost în România, au prieteni sau vecini români la care au gustat pentru prima dată preparate românești, ei vin, gustă și de cele mai multe ori repetă experiența.

Acest trend este până acum cel mai bun motor de promovare turistică, dar cu siguranță o promovare oficială, a statului român, ar fi mult mai eficientă și ar atrage mai mulți vizitatori în țară.

„Schimbul cultural funcționează. Având o comunitate mare de români în Spania și de spanioli în România, când merg acasă, în orașul meu natal, Málaga, le vorbesc tuturor despre gastronomia românească. Iar oamenii devin imediat interesați să o descopere, pentru că este o gastronomie cu adevărat specială și foarte bună”, concluzionează CEO-ul Happy Tour.