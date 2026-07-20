Cunoscută în bucătăriile noastre drept „tăvălită”, este o prăjitură simplă și delicioasă, care nu necesită mult efort și nici cunoștințe avansate în ale gătitului. Probabil de aceea este și atât de populară.

Istoria „tăvălitei”

Prăjiturica pe care noi o numim „tăvălita” are, de fapt, origini aristocratice tocmai la capătul celălalt al lumii. În Australia, ea poartă numele de Lamington și este un adevărat desert național.

Povestea spune că numele îi aparține unui lord care a fost guvernator al statului Queensland între anii 1896 și 1901. Memoriile vremii arată că prăjitura a apărut din pură necesitate, când bucătarul francez al lordului, Armand Galland, s-a trezit cu oaspeți nepoftiți la masă. Având ingrediente limitate și fiind presat de timp, Galland a tăiat bucăți dintr-un pandișpan cu vanilie copt cu o zi înainte, le-a scufundat în ciocolată topită și le-a îmbrăcat în nucă de cocos.

La acea vreme, nuca de cocos era o raritate absolută în Europa, însă bucătarul o cunoștea bine datorită soției sale, originară din Tahiti. O altă legendă, ceva mai amuzantă, spune că un servitor ar fi scăpat din greșeală pandișpanul în ciocolată și ar fi folosit fulgii de cocos doar pentru a ascunde urmele degetelor.

Indiferent de variantă, succesul a fost uriaș. Peste ani, rețeta a traversat continentele și a devenit un element de bază în bucătăria românească. În perioada comunistă, când nuca de cocos era aproape imposibil de găsit pe piața autohtonă, gospodinele noastre au adaptat rețeta cu ingeniozitate, tăvălind cuburile pufoase prin nucă românească, măcinată mărunt.

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Rețeta pentru prăjitura „tăvălită”

Ingrediente pentru blat

200 g făină

200 g zahăr

6 linguri de ulei de floarea soarelui

6 ouă

10 g praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

Un praf de sare.

Ingrediente pentru glazură și „tăvăleală”

200 g unt

200 g zahăr

100 ml lapte

2 linguri (60 g) cacao de bună calitate

1 linguriță esență de rom

200 g nucă de cocos (sau nucă clasică măcinată).

Preparare pas cu pas

Într-un bol încăpător, bateți ouăle cu zahărul, praful de sare și esența de vanilie până când obțineți o cremă aerată, iar ouăle își dublează volumul, plus granulele de zahăr s-au dizolvat complet. Adăugați și uleiul.

Începeți să adăugați făina treptat, lingură cu lingură. Bateți bine compoziția cu un tel sau o spatulă de jos în sus să rămână aerată. Ca la pandișpan.

Preîncălziți cuptorul la 180°C. Turnați aluatul într-o tavă dreptunghiulară tapetată cu hârtie de copt și nivelați-l frumos. Dați tava la cuptor pentru aproximativ o oră (până când trece testul scobitorii). După ce s-a copt, lăsați blatul să se răcească complet, apoi tăiați-l în cuburi egale, nu prea mari.

Într-o crăticioară, amestecați la foc mic laptele, zahărul, cacaoa și untul. Când untul și zahărul s-au topit complet, luați cratița de pe foc și adăugați esența de rom. Lăsați glazura să devină călduță sau să se răcească ușor.

Luați fiecare cub de pandișpan, scufundați-l rapid în glazura de ciocolată, iar apoi tăvăliți-l prin nuca de cocos până când este acoperit uniform pe toate părțile. Lăsați prăjiturile să se odihnească puțin înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă perfect.