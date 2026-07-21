Oltenia de sub Munte adaugă o nouă perlă în oferta sa turistică. Pe lângă faimoasa ceramică de Horezu, inclusă în patrimoniul UNESCO, și mănăstirile din zonă, regiunea își promovează acum intens și gastronomia locală. Brânza maturată de Horezu, cel mai premiat produs lactat din România la nivel internațional, a fost inclusă oficial într-un circuit turistic special dedicat experiențelor autentice, relatează Agerpres.

Fabrica din orașul vâlcean a fost integrată ca punct gastronomic în programul „Oltenic Muse”, lansat în primăvara acestui an. Turiștii pot participa la tururi ghidate în cadrul cărora pot urmări întregul proces de producție și pot lua parte la sesiuni de degustare.

„Nu mai vorbim de turismul clasic în care vin, vizitez, văd un peisaj, mănânc ceva, ci de dorința de a descoperi ceva specific locului prin prisma producătorilor locali. Brânza de Horezu este o adevărată ambasadoare nu doar pentru Oltenia, ci pentru întreaga Românie, fiind cea mai medaliată brânză românească la nivel internațional,” a declarat Raluca Dumitrana, inițiatoarea programului „Oltenic Muse”.

Rețetă spaniolă, dar cu suflet și lapte 100% românesc

Povestea actualei fabrici a început în anii ’80, însă punctul de cotitură a fost anul 2001, când o investiție spaniolă realizată cu fonduri europene a modernizat unitatea. Deși tehnologia și rețeta de maturare își au rădăcinile în tradiția spaniolă, produsul finit este profund ancorat în terroir-ul românesc.

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Secretul gustului stă în materia primă:

Laptele provine exclusiv de la fermieri din județele Vâlcea, Gorj și Sibiu.

Se folosește doar lapte pasteurizat de la rasa tradițională țurcană, recunoscut pentru procentul ridicat de grăsime și calitățile nutritive deosebite.

Brânza beneficiază de atestatul oficial de „produs montan”, care certifică proveniența materiei prime din zone nepoluate.

Această combinație de rețetă spaniolă și lapte românesc i-a adus brânzei de Horezu 11 medalii la competiții internaționale, inclusiv medalia de aur la World Cheese Awards.

Miza pe un singur produs consacrat

Fabrica are o capacitate de procesare de aproximativ 12.000 de litri de lapte pe zi, iar produsul final este exportat către mari lanțuri de retail din Spania, Germania, Franța, Letonia și România.

În ciuda succesului, conducerea fabricii refuză diversificarea gamei de produse, mizând exclusiv pe calitatea incontestabilă a sortimentului din lapte de oaie. „Am încercat și cu lapte de vacă, dar am renunțat pentru că fermierii nu mențineau aceeași calitate. Am mers doar pe lapte de oaie. Chiar dacă adaugi același lucru și o faci în același fel, gustul variază în mod natural: o brânză făcută în aprilie are un gust diferit față de una făcută în august, în funcție de ce paște oaia. Nu ne gândim la extinderea gamei, vrem să facem un singur produs consacrat, de o calitate care să dureze în timp,” a recunoscut Laura Ion, managerul fabricii din Horezu.

Deși nu poate fi înregistrată ca produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP) din cauza originii spaniole a rețetei, brânza de Horezu rămâne un simbol al calității românești care cucerește, an de an, cele mai exigente jurii din întreaga lume.