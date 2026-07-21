Aceste fursecuri sunt extrem de ușor de făcut, iar timpul total de pregătire și gătire nu depășește 20 de minute. Rezultatul? Un desert aromat, perfect texturat, mult mai bun decât cel din cofetăriile copilăriei noastre.

1 shot de rom (sau 2 lingurițe esență de rom)

2 lingurițe esență de vanilie (sau miezul unei păstăi de vanilie)

Scoateți din timp untul și ouăle din frigider pentru a ajunge la temperatura camerei (untul trebuie să fie foarte moale).

Tăiați caisele uscate/ curmalele în bucățele mici. Puneți într-un pahar fructele pe care le folosiți, turnați shot-ul de rom și puțină apă călduță, apoi lăsați-le la hidratat până când devin moi și aromate.

Preîncălziți cuptorul la 200°C (funcția cu căldură sus-jos).

Într-un castron, mixați bine untul moale până devine cremos. Adăugați zahărul pudră și încorporați-l complet.

Adăugați ouăle unul câte unul, amestecând energic după fiecare până la omogenizare.

Turnați în compoziție praful de sare și esența de vanilie.

Adăugați toată făina odată și amestecați bine cu o spatulă.

Scurgeți bine fructele uscate (merișoare/ caise/ curmale) și încorporați-le ușor în aluat.

Tapetați o tavă mare de cuptor cu hârtie de copt. Cu ajutorul unei lingurițe normale sau al unei linguri mici pentru înghețată, luați porții din aluat și așezați-le pe tavă sub formă de grămăjoare.Lăsați spațiu generos între ele, deoarece fursecurile se vor lăsa și se vor întinde în timpul coacerii. Pot fi mai mari sau mai mici după preferință.

Introduceți tava în cuptorul preîncălzit și lăsați fursecurile la copt timp de 10 minute, până când marginile devin ușor aurii. Din această compoziție ies aproximativ 24 de bucăți (coapte în două ture).