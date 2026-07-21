Chef Alexandru Burcă consideră că industria HoReCa din România are nevoie de critici culinari profesioniști, care să ofere evaluări argumentate și să contribuie la dezvoltarea pieței.

Invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, acesta spune că multe dintre recenziile publicate online sunt bazate pe opinii superficiale sau pe așteptări care nu au legătură cu specificul restaurantului.

„Noi ducem lipsă de critici culinari în adevăratul sens al cuvântului”, afirmă Burcă.

Chef-ul este de părere că apariția unor ghiduri internaționale precum Michelin sau Gault&Millau ar putea schimba modul în care sunt evaluate restaurantele și ar contribui la maturizarea pieței gastronomice din România.

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