Mulți consumatori privesc termenul de valabilitate ca pe un criteriu de calitate. Dacă un salam sau un parizer rezistă mai multe săptămâni în frigider, produsul pare mai sigur. Dacă expiră în câteva zile, apare suspiciunea că ceva nu este în regulă.

În realitate, lucrurile pot sta exact invers. Produsele realizate fără conservanți și fără aditivi au, în mod firesc, o durată de viață mai scurtă. Iar pentru producătorii care aleg să nu facă compromisuri, acest lucru înseamnă o provocare permanentă, de la producție și transport până la momentul în care produsul ajunge în galantar.

Invitată în podcastul G4Food, Georgiana Păstrăv, cofondatoarea Băcănia Boierească, spune că decizia de a produce mezeluri curate a fost luată încă de la începutul afacerii, chiar dacă asta a însemnat costuri mai mari și o organizare mult mai atentă.

„Am decis de la început că nu vom face compromisuri”

Pentru Georgiana Păstrăv, rețeta nu începe în carmangerie, ci odată cu decizia de a nu folosi ingrediente care prelungesc artificial durata de viață a produselor.

„De la începuturi am stabilit să nu facem compromisuri, să nu adăugăm aditivi, monoglutamați sau alte ingrediente pe care le folosesc produsele industriale. Ne-am hotărât să facem produse naturale, cu carnea de la ferma noastră și cu condimentele de gust: sare, piper, nucșoară și tot ce trebuie pentru gust. Aduce și provocări, bineînțeles. Cea mai mare este aceasta. Dacă vreau să aduc salamul și cârnații din Suceava în București, deja pierd două-trei zile cu transportul și trebuie să am grijă și la necesar, și la modul în care ne organizăm intern. Trebuie să fim foarte bine organizați și atenți la toate aceste aspecte, dar nu este imposibil.”

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Potrivit acesteia, lipsa conservanților obligă producătorul să gestioneze fiecare etapă cu mult mai multă atenție decât în cazul produselor industriale.

De ce astfel de produse ajung greu în supermarket

Termenul redus de valabilitate este și unul dintre motivele pentru care multe produse artizanale nu se regăsesc în marile lanțuri comerciale.

Georgiana Păstrăv spune că, în cazul preparatelor fără conservanți, controlul asupra modului în care sunt depozitate și manipulate este esențial.

„Este greu și pentru că nu putem duce produsele în supermarketuri și să le vindem acolo. Nu ar face față. Ele trebuie manipulate cu grijă, trebuie urmărit termenul de valabilitate și modul în care sunt păstrate. Noi am preferat să avem magazinele noastre, unde oamenii cunosc povestea produselor și o transmit mai departe. Produsele pot fi oferite și la degustare și astfel reușim să le gestionăm chiar dacă au termene de valabilitate mai mici.”

În opinia sa, magazinele proprii oferă și un avantaj important: producătorul nu pierde controlul asupra produsului după ce acesta pleacă din fabrică.

„Contează foarte mult oamenii care îți vând produsul. În supermarket controlul se pierde. Nu spun că producătorii nu pot intra în supermarketuri, doar că este foarte greu de gestionat. Noi am avut încercări, dar nu am reușit și, sincer, ne este suficient cu magazinele proprii.”

Produsele curate nu pot avea același preț ca cele industriale

Dincolo de provocările logistice, există și o diferență de cost pe care mulți consumatori nu o văd.

Creșterea animalelor, timpul necesar pentru maturarea cărnii și întregul lanț de producție influențează inevitabil prețul final.

„Dacă tu crești vaca și porcul, ai răbdare, le dai hrana corectă și urmărești tot procesul până când produsul ajunge în galantar, toate acestea implică niște costuri. Costuri care se regăsesc în produsul final, dar nu într-atât încât cineva să nu și le permită. Noi îi încurajăm pe clienți să cumpere câte puțin și mai des, pentru că sunt produse cu termen de valabilitate mic. Este mai bine să vii de două ori pe săptămână și să iei o cantitate mai mică decât să faci stocuri mari acasă.”

„Un produs 100% curat nu poate rezista două luni în frigider”

Pentru producătoare, una dintre cele mai mari neînțelegeri din piață este așteptarea ca un produs realizat din ingrediente simple să aibă aceeași durată de viață ca unul fabricat industrial.

„Dacă vrei un produs 100% curat și să țină două luni în frigider, clar nu se poate. Asta nu are cum. Dacă vrei un produs ieftin și bun, iarăși nu se poate. Sunt lucruri pe care consumatorii trebuie să le înțeleagă atunci când aleg ce pun pe masă.”

În opinia Georgianei Păstrăv, primul lucru pe care ar trebui să îl facă orice cumpărător este să citească eticheta și să înțeleagă ce cumpără, nu doar să compare prețul sau termenul de valabilitate.