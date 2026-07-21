Odată cu venirea vacanței, rigoarea antrenamentelor și regulile stricte de alimentație tind să treacă pe plan secund. Tentațiile culinare, de la bufetul generos al hotelului all-inclusive, până la gustările servite la terasele de pe plajă, sunt greu de evitat, iar adesea sunt urmate de un sentiment stăruitor de vinovăție și de teama de a ne strica silueta, scrie ABC.

Totuși, specialiștii vin cu vești liniștitoare: un exces alimentar punctual nu se depune instantaneu sub formă de grăsime.

Balonare versus grăsime. Ce se întâmplă imediat după o masă copioasă?

Ceea ce observăm pe cântar sau în oglindă la doar câteva ore după o masă abundentă nu reprezintă un țesut adipos nou format. „Ceea ce se poate observa în orele următoare este mai degrabă o balonare abdominală, o senzație de greutate sau retenție de lichide. Pentru a exista o schimbare reală în compoziția corporală, este nevoie de un exces menținut timp de mai multe săptămâni, care să creeze un surplus caloric pe care organismul să nu îl poată echilibra în alt mod,” ne liniștește nutriționista Cristina Morillo.

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Mai mult, este imposibil să identificăm cu ochiul liber din ce sursă provine volumul acumulat:

Creșterile imediate de volum sunt cauzate de gaze, de retenția de apă sau de cantitatea de alimente aflată în procesul de digestie.

Depunerile de grăsime apar doar când bilanțul caloric pozitiv persistă în timp, indiferent dacă aceste calorii în plus provin din grăsimi, carbohidrați, proteine sau alcool.

De ce nu trebuie să te încredințezi orbeste în ce arată cântarul

Greutatea corporală fluctuează zilnic din multiple cauze care nu au legătură directă cu grăsimea acumulată: nivelul de hidratare, consumul de sare, ciclul hormonal sau tranzitul intestinal lent (constipația).

Măsurarea taliei în centimetri poate oferi o imagine ceva mai clară asupra evoluției corporale, deși și aceasta poate fi influențată temporar de balonare. Recomandarea experților este să urmărim tendința pe o perioadă de cel puțin două săptămâni până la o lună, ignorând fluctuațiile izolate de la o zi la alta.

Cum reacționăm corect după un răsfăț culinar punctual?

Greșeala cea mai frecventă după o masă prea bogată este încercarea de a ne „pedepsi” prin posturi severe, înfometare sau antrenamente fizice extenuante. Nutriționiștii descurajează ferm aceste practici extreme.

Cea mai eficientă strategie constă în revenirea imediată la o rutină echilibrată:

Hidratare corespunzătoare: Consumul optim de apă ajută la eliminarea lichidelor reținute. Mese nutritive: Alegerea alimentelor proaspete, a legumelor și a proteinelor de calitate, servite în porții moderate. Mișcare ușoară: Plimbările, înotul sau menținerea unui stil de viață activ sporesc consumul de energie fără a crea disconfort.

Ghid practic pentru a-ți menține silueta în vacanță

Pentru a te bucura de concediu fără grija kilogramelor în plus, nu este nevoie de o alimentație impecabilă, ci de menținerea unor reguli de bază:

Nu sări peste mese: Ocolirea meselor principale duce la o foame scăpată de sub control mai târziu.

Prioritizează proteinele și fibrele: Include surse de proteine la fiecare masă și consumă din abundență fructe, legume și leguminoase.

Atenție la caloriile lichide și gustări: Băuturile carbogazoase îndulcite, alcoolul și ronțăielile de pe plajă adaugă rapid un aport caloric masiv, fără a oferi o senzație durabilă de sațietate.

Vara nu este despre perfecțiune alimentară, ci despre echilibru: adoptarea mai des a alegerilor simple și sănătoase va neutraliza cu succes momentele ocazionale de răsfăț.