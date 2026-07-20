VIDEO | Chef Alexandru Burcă: Fine dining-ul românesc s-a stabilizat, iar viitorul este al restaurantelor cu meniuri scurte și produse locale

20 iul. 2026, Disputandum
VIDEO | Chef Alexandru Burcă: Fine dining-ul românesc s-a stabilizat, iar viitorul este al restaurantelor cu meniuri scurte și produse locale
Foto: G4Food
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Gastronomia românească trece printr-o schimbare de paradigmă, iar restaurantele cu meniuri scurte, concepte bine definite și produse locale vor avea tot mai mult succes în anii următori. Este opinia lui Alexandru Burcă, chef-ul restaurantului Mosafir, exprimată în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, moderat de Cosmin Dragomir.

Potrivit bucătarului, piața locală începe să urmeze tendințele deja consacrate în marile orașe europene, chiar dacă România se află încă la câțiva pași în urmă.

„Observ că în ultimii ani nișa de fine dining cu specific românesc s-a stabilizat, iar zona de casual dining începe să crească”, spune Alexandru Burcă.

Chef-ul explică faptul că în Occident apar tot mai multe restaurante construite în jurul unui singur concept sau al unei game foarte restrânse de preparate. În România, astfel de modele sunt încă la început, iar restaurantele păstrează meniuri ceva mai generoase pentru a răspunde preferințelor publicului.

„Conceptele concentrate pe o gamă scurtă de produse mi se par foarte interesante”, afirmă acesta.

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În opinia lui Burcă, viitorul aparține restaurantelor cu o identitate clară, care își construiesc meniul în jurul ingredientelor locale și al colaborării cu producători români.

„Cred că lumea începe să se axeze tot mai mult pe produse locale și pe ingrediente locale”, spune chef-ul.

El estimează că vor apărea tot mai multe restaurante specializate, dedicate unui singur tip de preparat sau unui concept bine conturat, după modelul întâlnit deja în marile capitale europene.

Puteți urmări interviul complet pe YouTube G4Food sau AICI.

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