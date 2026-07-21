Inflamația cronică este asociată cu numeroase afecțiuni, de la boli cardiovasculare și diabet până la anumite tipuri de cancer și boli neurodegenerative. Un studiu clinic realizat de cercetători de la Ohio State University sugerează că o băutură pe bază de roșii și soia ar putea contribui la reducerea unor markeri ai inflamației în doar patru săptămâni.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că este vorba despre o băutură experimentală, creată special pentru studiu, iar rezultatele trebuie confirmate în cercetări mai ample, notează FoodandWine.

Studiul a inclus 12 adulți cu obezitate

Cercetarea a inclus 12 adulți cu obezitate, care au consumat timp de patru săptămâni câte două doze de aproximativ 180 ml pe zi dintr-o băutură pe bază de roșii și soia, îmbogățită cu licopen și izoflavone din soia.

După această etapă, participanții au făcut o pauză, apoi au consumat timp de alte patru săptămâni un suc obișnuit de roșii, fără adaosul acestor compuși.

Înainte și după fiecare perioadă, cercetătorii au analizat probe de sânge pentru a măsura modificările markerilor inflamatori.

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Doar băutura îmbogățită a avut efecte semnificative

Rezultatele au arătat că numai băutura îmbogățită cu licopen și izoflavone din soia a determinat o reducere semnificativă a trei proteine implicate în inflamație.

Un al patrulea marker inflamator, factorul de necroză tumorală alfa (TNF-α), a înregistrat și el o scădere, însă aceasta nu a fost suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă din punct de vedere statistic.

În schimb, sucul obișnuit de roșii nu a produs aceleași efecte, ceea ce sugerează că beneficiile observate sunt legate de combinația dintre licopenul în concentrație ridicată și izoflavonele din soia.

Cercetătorii au analizat și modul în care organismul procesează băutura

Pe lângă analizele de sânge, echipa a examinat și metaboliții din urină – produși rezultați în urma procesării nutrienților de către organism.

Unele modificări au fost observate după consumul ambelor tipuri de suc, ceea ce indică faptul că și roșiile au anumite efecte benefice. Totuși, metaboliții specifici izoflavonelor din soia au apărut doar după consumul băuturii îmbogățite, confirmând că această combinație de compuși vegetali a avut un rol important în rezultatele obținute.

Băutura a fost creată special pentru cercetare

Sucul folosit în studiu nu este unul care poate fi cumpărat din magazin și nici nu poate fi reprodus cu ușurință acasă.

El a fost realizat din roșii cultivate special pentru a avea un conținut ridicat de licopen, la care cercetătorii au adăugat un extract purificat de izoflavone din soia, în cantități atent controlate.

Deși atât roșiile, cât și soia conțin în mod natural acești compuși, nu se știe dacă o variantă preparată acasă ar produce aceleași efecte.

Băutura fusese testată anterior și la pacienți cu cancer de prostată

Aceasta nu este prima cercetare în care este utilizată băutura.

Cercetătorii de la Ohio State University au dezvoltat-o în urmă cu mai mulți ani, iar într-un studiu anterior au observat că bărbații cu cancer de prostată care au consumat-o au avut valori mai mici ale antigenului specific prostatic (PSA). Acesta este unul dintre motivele pentru care echipa a decis să investigheze și efectele asupra inflamației.

„Nu este suficient să spunem că un aliment este antiinflamator”

„Există suficiente dovezi care sugerează că substanțele din roșii și soia pot influența inflamația, așa că am decis să testăm acest lucru direct la oameni”, a declarat Jessica Cooperstone, profesor asociat de horticultură și știința culturilor agricole la Ohio State University.

„Ideea este să vedem dacă putem folosi intervenții bazate pe alimente pentru a reduce inflamația și dacă putem demonstra acest lucru prin studii clinice riguroase, nu doar presupunând că un aliment este antiinflamator”, a explicat cercetătoarea.

Cercetările continuă

Autorii subliniază că rezultatele trebuie confirmate în studii mai ample, având în vedere numărul redus de participanți.

În paralel, echipa desfășoară noi cercetări și a obținut deja rezultate promițătoare în studii pe animale, unde aceeași băutură a redus inflamația și severitatea pancreatitei cronice. Cercetătorii au primit deja finanțare pentru un studiu clinic-pilot care va evalua efectele băuturii la pacienți cu această afecțiune