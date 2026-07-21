Inflația crește afacerile firmelor de catering. De ce spitalele și școlile renunță la cantinele proprii

21 iul. 2026, Articole / Reportaje
Inflația crește afacerile firmelor de catering. De ce spitalele și școlile renunță la cantinele proprii
Sursa foto: Pixabay / vitesca
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Cuprins
  1. Peste jumătate din noile contracte vin de la clienți aflați la prima externalizare
  2. De ce este mai rentabil cateringul în timp de inflație?
  3. Sănătatea și educația, noile domenii în care se extinde industria catering-ului
  4. O piață imensă, dar cu un orizont de intensificare a concurenței

Scumpirea accelerată a alimentelor și criza de personal au declanșat o schimbare majoră în modul în care instituțiile publice și companiile își hrănesc angajații sau beneficiarii. Tot mai multe spitale, școli și firme private aleg să își externalizeze pentru prima dată serviciile de masă, creând un val fără precedent de clienți noi pentru giganții din industria de catering, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Companii precum Compass Group, Sodexo și Aramark profită din plin de această tendință, oferind soluții pentru instituțiile depășite de complexitatea operațională și de fluctuațiile de preț din piața alimentară.

Peste jumătate din noile contracte vin de la clienți aflați la prima externalizare

Rezultatele financiare ale marilor jucători reflectă direct această reconfigurare a pieței:

  • Compass Group: Liderul pieței mondiale a raportat că 51% din noile contracte semnate în perioada octombrie 2025 – martie 2026 au provenit de la organizații care nu mai folosiseră anterior servicii externe de catering (față de 45% în urmă cu trei ani).

  • Sodexo: Peste 50% din noile contracte câștigate de grupul francez reprezintă, de asemenea, clienți aflați la prima experiență de externalizare.

  • Aramark: Gigantul american raportează oportunități record de externalizare, peste mediile istorice ale industriei.

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„Creșterea numărului de clienți care externalizează pentru prima dată are legătură, în principal, cu inflația. Creșterea complexității operaționale și cerințele mai exigente ale clienților sunt alți factori determinanți,” a declarat un reprezentant al Compass Group pentru Reuters.

De ce este mai rentabil cateringul în timp de inflație?

Giganții din domeniu au un avantaj competitiv uriaș în fața unei cantine proprii de spital sau școală: puterea de negociere a volumelor.

Datorită dimensiunii lor globale, firmele de catering pot negocia prețuri mult mai bune cu furnizorii, gestionează lanțurile de aprovizionare mult mai eficient și folosesc sisteme avansate de date pentru optimizarea meniurilor.

„Acest avantaj există mereu, dar devine de-a dreptul dramatic în perioadele de scumpiri rapide”, explică Ben Slupecki, analist în cadrul Morningstar.

Sănătatea și educația, noile domenii în care se extinde industria catering-ului

Dacă corporațiile și arenele sportive reprezintă deja piețe consacrate pentru catering, sectoarele sănătății și educației sunt considerate noul motor de creștere pe termen mediu, fiind domenii în care externalizarea s-a făcut tradițional într-un ritm mai lent.

Atât reprezentanții Sodexo, cât și cei ai Compass preconizează că spitalele și școlile vor fi segmentele cu cea mai rapidă expansiune. „Chiar și numai segmentul educației din America reprezintă o oportunitate masivă pentru noi”, le-a transmis recent investitorilor Thierry Delaporte, directorul Sodexo.

O piață imensă, dar cu un orizont de intensificare a concurenței

Schimbarea actuală le permite marilor furnizori să își mărească piața totală în loc să concureze agresiv pentru clienții existenți ai rivalilor. În prezent, primii patru mari jucători la nivel mondial, Compass, Sodexo, Aramark și Elior, controlează împreună mai puțin de 30% din piața globală de catering pe bază de contract.

Analistul Ben Slupecki avertizează însă că acest val favorabil nu va dura la nesfârșit. În următorii 5–10 ani, pe măsură ce tot mai puține instituții vor rămâne neexternalizate, bătălia dintre marile companii de catering se va încinge considerabil.

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