Bistronomia este unul dintre conceptele care câștigă tot mai mult teren în gastronomia românească, iar chef Alexandru Burcă, bucătarul-șef al restaurantului Mosafir, spune că aceasta îmbină tehnicile rafinate de gătit cu atmosfera relaxată a unui bistro. Invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, chef-ul a explicat ce înseamnă acest stil culinar și de ce îl consideră potrivit pentru publicul de astăzi.

Potrivit lui Burcă, bistronomia se află la granița dintre bistro și fine dining. Preparatele sunt accesibile și familiare, însă sunt realizate cu tehnici culinare complexe și cu o atenție deosebită acordată ingredientelor și gustului.

„Este un concept aflat între bistro și fine dining. Mâncarea este gândită ca într-un bistro, dar tehnica de gătire este mult mai atentă”, explică chef-ul.

Un exemplu este reinterpretarea preparatului tradițional din brânză de vaci și smântână. La Mosafir, smântâna este coaptă timp de nouă ore la temperatură joasă pentru a obține un gust mai intens și o textură mai cremoasă, iar preparatul final păstrează savoarea cunoscută, dar într-o formă rafinată.

Chef-ul subliniază însă că bistronomia nu înseamnă rigiditatea specifică restaurantelor de fine dining. Din contră, experiența trebuie să fie una relaxată și apropiată de client.

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„Poți să rupi pâinea și să mănânci fără să fii obligat să folosești furculița și tacâmurile în permanență”, spune Alexandru Burcă.

În opinia sa, oamenii trebuie să recunoască gusturile copilăriei și ale bucătăriei românești, chiar dacă preparatele sunt reinterpretate prin tehnici moderne.

Puteți urmări interviul complet pe YouTube G4Food sau AICI.