Ce conține cel mai scump sandviș din lume / Costă 214 dolari și are pâine cu Dom Pérignon, aur comestibil și o brânză italiană rară

Un sandviș pare una dintre cele mai simple și accesibile mese: câteva ingrediente așezate între două felii de pâine. Există însă și o variantă care transformă banalul sandviș cu brânză într-un preparat de lux. „Quintessential Grilled Cheese”, servit de restaurantul Serendipity 3 din New York, costă 214 dolari și deține recordul Guinness pentru cel mai scump sandviș din lume, potrivit Food Republic.

Lista ingredientelor este pe măsura prețului: pâine infuzată cu șampanie Dom Pérignon, fulgi de aur comestibil, ulei de trufe albe și Caciocavallo Podolico, o brânză italiană rară și foarte apreciată.

Sandvișul este servit alături de o supă-cremă de roșii cu homar sud-american, în care poate fi înmuiat, și este completat cu o garnitură decorativă.

În esență, preparatul este o versiune extravagantă de grilled cheese, ingredientele fiind topite împreună într-o presă pentru panini.

Pâine infuzată cu Dom Pérignon și aur comestibil

Printre ingredientele care fac acest sandviș atât de neobișnuit se numără pâinea infuzată cu Dom Pérignon.

Celebra șampanie este produsă exclusiv în variante vintage, din struguri recoltați în ani considerați excepționali, iar unele sticle pot ajunge la prețuri foarte ridicate.

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Preparatul este decorat și cu aur comestibil. Acesta contribuie în principal la aspectul spectaculos al sandvișului, fără să adauge o aromă sau un gust propriu preparatului.

Sandvișul conține ulei de trufe albe

Lista ingredientelor premium continuă cu uleiul de trufe albe.

Trufele sunt unele dintre cele mai apreciate și costisitoare ingrediente din gastronomie, iar disponibilitatea lor este limitată și sezonieră.

În cazul acestui sandviș sunt folosite însă sub forma uleiului de trufe, nu ca trufe proaspete rase deasupra preparatului.

Multe dintre uleiurile de trufe disponibile pe piață sunt produse prin aromatizarea uleiului cu compuși care reproduc aroma caracteristică a trufelor. Chiar și variantele realizate cu trufe adevărate oferă o experiență aromatică diferită de cea a trufelor proaspete.

Caciocavallo Podolico, brânza italiană rară din sandviș

Unul dintre cele mai valoroase ingrediente ale preparatului este Caciocavallo Podolico, o brânză italiană rară, produsă din laptele vacilor din rasa Podolica, prin metode tradiționale.

Este cunoscută pentru gustul bogat și notele sale pământii și poate costa peste 60 de dolari pentru o livră, adică aproximativ 450 de grame.

Combinația dintre această brânză, pâinea cu Dom Pérignon, uleiul de trufe albe și aurul comestibil a transformat „Quintessential Grilled Cheese” într-unul dintre cele mai extravagante sandvișuri servite într-un restaurant.