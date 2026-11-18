Absorbția fierului din alimentație depinde nu doar de alimentele pe care le consumăm, ci și de modul în care le preparăm și de combinațiile pe care le facem în farfurie. Fierberea anumitor legume, asocierea alimentelor bogate în fier cu vitamina C și consumul de cafea sau ceai la distanță de masă sunt câteva dintre metodele prin care organismul poate utiliza mai eficient acest mineral, notează BBC.

Deficitul de fier este cea mai frecventă carență nutrițională la nivel mondial, afectând în special copiii și femeile de vârstă fertilă. Oboseala persistentă, slăbiciunea și senzația de lipsă de aer pot fi printre semnele unui aport insuficient de fier. Mineralul este esențial pentru producerea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism.

Fierul din plante se absoarbe mai greu decât cel din carne

Există două forme principale de fier în alimentație. Fierul hemic se găsește în carne și fructe de mare, iar cel non-hemic provine din surse vegetale.

Organismul absoarbe mai eficient fierul hemic, în proporție de aproximativ 15-30%. În cazul fierului non-hemic, absorbția este mai redusă și variază în funcție de aliment. De exemplu, din leguminoasele uscate se absoarbe aproximativ 2%, în timp ce în cazul legumelor cu frunze verzi proporția poate ajunge la 7-9%.

Potrivit specialiștilor citați de BBC, persoanele care reduc consumul de carne trebuie să acorde mai multă atenție surselor vegetale de fier și modului în care le combină.

1. Fierbe spanacul și gătește diferit celelalte legume verzi

Modul de preparare poate influența cantitatea de fier pe care organismul reușește să o absoarbă.

Spanacul, de exemplu, conține oxalați, compuși care se pot lega de fier și pot limita absorbția acestuia. Fierberea ajută la eliminarea unei părți din oxalați, ceea ce poate face fierul mai disponibil pentru organism.

Această recomandare este valabilă și pentru alte legume bogate în oxalați, precum mangoldul și frunzele de sfeclă.

În schimb, legumele precum salata verde, varza și bok choy nu necesită aceeași metodă de preparare. Consumul lor crude sau gătite la abur ajută la păstrarea vitaminei C, care favorizează absorbția fierului.

2. Combină alimentele bogate în fier cu vitamina C

Vitamina C este unul dintre cei mai importanți factori care îmbunătățesc absorbția fierului non-hemic, provenit din plante.

Nutriționista Yemisi Latunde-Dada, lector în științe nutriționale la King’s College London, explică faptul că vitamina C crește semnificativ cantitatea de fier absorbită din sursele vegetale.

Practic, câteva combinații simple pot face diferența:

– Năut cu zeamă de lămâie;

– Spanac cu ardei gras;

– Linte cu roșii;

– Cereale integrale cu fructe bogate în vitamina C;

– Pâine prăjită cu avocado și suc de portocale.

Adăugarea sucului de lămâie peste o salată de leguminoase sau consumul unui fruct bogat în vitamina C la aceeași masă sunt soluții ușor de aplicat.

3. Alege alimente fermentate, precum pâinea cu maia

Fermentarea poate îmbunătăți disponibilitatea fierului din alimentele vegetale.

Cerealele, nucile și semințele conțin acid fitic, un compus natural care poate reduce absorbția unor minerale, inclusiv a fierului.

Prin fermentare, o parte din acidul fitic este descompusă, ceea ce poate facilita absorbția mineralelor.

Un exemplu este pâinea cu maia, obținută prin fermentație naturală. Înlocuirea pâinii obișnuite cu pâine cu maia poate fi o modalitate de a beneficia de acest proces.

4. Nu te baza exclusiv pe produsele fortificate cu fier

Multe produse alimentare, inclusiv pâinea și cerealele pentru micul dejun, sunt fortificate cu fier. Totuși, cantitatea de fier absorbită poate fi mai mică decât ne-am aștepta.

Producătorii folosesc frecvent forme de fier mai puțin reactive, care nu modifică gustul, culoarea sau termenul de valabilitate al produselor.

Profesoara Susan Fairweather-Tait, specialistă în metabolismul mineralelor la University of East Anglia, atrage atenția că organismul nu absoarbe foarte eficient fierul din majoritatea produselor fortificate.

Printre sursele vegetale de fier se numără leguminoasele, legumele cu frunze verzi, fructele uscate, nucile și semințele.

În cazul semințelor de floarea-soarelui, o porție rezonabilă de 30 de grame furnizează aproximativ 1,9 mg de fier.

5. Nu bea cafea și ceai imediat după masă

Și băuturile consumate în timpul mesei pot influența absorbția fierului.

Cafeaua și ceaiul conțin taninuri și polifenoli, substanțe care pot reduce cantitatea de fier absorbită de organism. Același efect poate fi influențat și de alți compuși prezenți în alimente, precum fitații.

Dacă obișnuiești să bei cafea sau ceai la micul dejun, alături de cereale integrale sau alte alimente bogate în fier, o parte din mineral poate fi absorbită mai greu.

Recomandarea specialiștilor este să lași un interval de aproximativ două ore între masă și consumul de ceai sau cafea, mai ales dacă ai un aport redus de fier.

Cât fier ar trebui să consumăm zilnic

Necesarul zilnic diferă în funcție de vârstă și sex. Potrivit recomandărilor NHS din Marea Britanie, valorile pentru adulți sunt:

– Bărbați de peste 19 ani: 8,7 mg pe zi;

– Femei între 19 și 49 de ani: 14,8 mg pe zi;

– Femei de peste 50 de ani: 8,7 mg pe zi.

Femeile cu menstruații abundente pot avea nevoie de un aport mai mare.

Chiar dacă alimentația furnizează cantitatea zilnică recomandată, organismul absoarbe, în medie, doar aproximativ 1-2 mg de fier pe zi. Această cantitate acoperă pierderile zilnice prin transpirație și menstruație.

Specialiștii recomandă distribuirea alimentelor bogate în fier pe parcursul zilei, în locul consumului unei cantități mari la o singură masă. Organismul reglează absorbția mineralului și poate prelua o proporție mai mică atunci când primește prea mult fier simultan.

În cazul în care există suspiciunea unui deficit de fier, suplimentele nu ar trebui administrate fără recomandarea medicului. Excesul de fier poate fi dăunător, iar identificarea cauzei carenței este importantă pentru stabilirea tratamentului potrivit.