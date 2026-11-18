Gătitul în cantități mai mari pentru a economisi timp și a reduce risipa alimentară este un obicei comun în multe gospodării. Potrivit specialiștilor în nutriție, această metodă practică ascunde însă și un avantaj surprinzător: în cazul anumitor alimente, temperaturile scăzute din frigider modifică structura nutrienților, făcând ca organismul să le proceseze diferit atunci când sunt consumate a doua zi.

Cum se transformă amidonul în frigider

Principalul responsabil pentru acest fenomen este amidonul, un carbohidrat prezent în alimente de bază precum pastele, orezul sau cartofii. În timpul fierberii sau coacerii, granulele de amidon absorb apă, se umflă și devin foarte ușor de descompus de către enzimele digestive, transformându-se rapid în glucoză care ajunge în sânge.

Atunci când aceste preparate sunt răcite la frigider, are loc un proces numit retrogradare: o parte dintre moleculele de amidon se reorganizează în structuri mai compacte, mult mai greu de digerat. Astfel ia naștere amidonul rezistent, un compus care se comportă similar fibrelor alimentare, traversează mare parte din tractul digestiv fără a fi descompus și ajunge în intestinul gros, unde hrănește bacteriile benefice ale microbiotei.

Pastele, orezul și cartofii: impact mai blând asupra glicemiei

Această transformare are efecte concrete asupra modului în care organismul reacționează după masă. Un studiu publicat în revista Nutrition & Diabetes a arătat că pastele răcite și ulterior reîncălzite generează un răspuns glicemic mai favorabil decât cele consumate imediat după fierbere. O parte semnificativă din amidonul rezistent se păstrează chiar și după reîncălzire, nefiind obligatoriu ca preparatul să fie mâncat rece.

Același mecanism se produce atât în cazul orezului alb, cât și al cartofilor fierți sau copți. Răcirea încetinește viteza de digestie, favorizează senzația de sațietate și stimulează producția de acizi grași cu lanț scurt la nivel intestinal, asociați cu sănătatea barierei intestinale.

Nutriționiștii subliniază totuși că nu trebuie exagerate beneficiile: deși amidonul rezistent susține echilibrul glicemic și flora intestinală, nu există dovezi că simplul consum de mâncare răcită duce de la sine la scăderea colesterolului sau la o pierdere semnificativă în greutate.

Atenție însă la Bacillus cereus

Pentru ca acest obicei să rămână sigur pentru sănătate, specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția asupra riscului contaminării cu bacteria Bacillus cereus. Sporii acesteia pot supraviețui gătirii și se multiplică rapid dacă orezul sau pastele sunt lăsate prea mult timp la temperatura camerei, producând toxine rezistente la reîncălzire, scrie La Razon.

Pentru a evita toxiinfecțiile alimentare, trebuie respectate câteva reguli stricte:

Nu lăsa mâncarea gătită pe blatul din bucătărie mai mult de una, maxim două ore înainte de a o pune la rece. Împarte preparatele în recipiente puțin adânci, bine închise, și păstrează-le la o temperatură de sub 5 °C. Încălzește bine porțiile înainte de consum.