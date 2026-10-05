Încrederea și libertatea profesională au contat decisiv în parcursul său, spune chef Alexandru Dumitru. Bucătarul consideră că relația cu proprietarii unui restaurant trebuie construită prin dialog și argumente. Invitat la „Disputandum”, podcastul moderat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food, el vorbește despre oamenii care l-au ajutat. Printre aceștia îi amintește pe culegătorul Leontin și pe Răzvan Florea, unul dintre fondatorii Atra. Alex Dumitru spune că sprijinul primit nu a însemnat doar îndrumare. A contat și faptul că oamenii alături de care lucra i-au permis să își exploreze propriile posibilități în bucătărie.

Libertatea de a merge mai departe cu o idee

Invitatul explică faptul că uneori el însuși a ezitat sau s-a oprit, în timp ce susținătorii săi au continuat să creadă în el. Privind retrospectiv, vede această încredere ca pe o parte importantă a evoluției sale. El recunoaște că nu colaborează ușor cu oameni care încearcă să îi impună lucruri. Precizarea îi include și pe proprietarii afacerilor în care lucrează, fără să excludă nevoia cooperării.

„Trebuie să existe un dialog”, afirmă Alex Dumitru, reluând ideea introdusă de moderator. Cosmin Dragomir adaugă importanța argumentelor în această relație profesională. Bucătarul spune că experiența l-a făcut mai deschis colaborării. Își amintește că, la început, era mai impulsiv și mai concentrat asupra propriei viziuni despre meserie.

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Criticile și perioadele dificile i-au schimbat perspectiva

Schimbarea se vede și în felul în care primește observațiile altora. Alex Dumitru spune că, atunci când era mai tânăr, lua criticile personal și se supăra. Acum încearcă să asculte și să înțeleagă, în special atunci când observația este pertinentă. Citește inclusiv comentariile pe care nu le consideră justificate, pentru a vedea de unde pornesc.

În industria restaurantelor, explică el, întâlnește frecvent oameni noi. Unii vin cu idei, alții cu sfaturi sau cu o critică utilă, iar aceste întâlniri pot influența munca din bucătărie. Un asemenea rol l-a avut Leontin, prezentat de Cosmin Dragomir drept culegător și furnizor pentru mai mulți bucătari. Alex Dumitru îl include între oamenii care au contribuit la dezvoltarea sa profesională.

Invitatul vorbește și despre experiențe dificile, precum închiderea unui restaurant. Spune că asemenea momente l-au obligat să își reevalueze așteptările și felul în care se raportează la propria carieră. „Au crezut în mine când eu poate nu mai credeam”, afirmă bucătarul despre cei care l-au susținut. Pentru el, acest sprijin a făcut posibilă revenirea după o perioadă complicată.