Mașina de spălat vase, cândva considerată un lux sau doar un moft, a devenit unul dintre obiectele electrocasnice favorite și se găsește în tot mai multe bucătării. Nici prețul nu mai este de neatins, iar despre eficiență nici nu mai are rost să discutăm.

Dar oricine are în casă așa ceva, știe că după un timp, mirosul din interior poate deveni supărător. Există o mulțime de odorizante sau dispozitive menite să schimbe mirosul. Sunt produse speciale pentru a fi folosite strict la curățarea mașinii de spălat vase. Însă acestea vor schimba mirosul pe moment, după care nu vor mai avea efect.

Specialiștii spun că soluția este să găsim cauza care duce la formarea acestor mirosuri. Iar aceasta este, cel mai adesea, depunerea de resturi, peliculă sau bacterii din pliurile garniturii de la mașina de spălat vase. În adânciturile ei se poate dezvolta mucegai, care contribuie la mirosul neplăcut al aparatului, potrivit recomandărilor specialiștilor.

Amy Chernoff, specialistă în electrocasnice, explică pentru Southern Living că umezeala, resturile alimentare și pelicula de detergent se acumulează în pliurile garniturii, unde spălarea obișnuită ajunge mai greu. Ea recomandă curățarea lunară sau mai devreme, dacă apar depuneri ori mirosuri.

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Metoda simplă de curățare

Pentru curățare, metoda indicată presupune folosirea unui burete și a apei calde cu detergent de vase, urmată de uscarea suprafeței. Procedura poate fi integrată în rutina de întreținere a aparatului:

Scoate vasele și tacâmurile, pentru a avea acces ușor la interior. Umezește un burete moale în apă caldă cu detergent de vase. Șterge garnitura, îndepărtând depunerile vizibile. La final, usucă suprafața cu un prosop curat.

Pentru depunerile persistente, Chernoff recomandă o periuță moale, fără frecare agresivă sau tragerea garniturii. Înălbitorul, bureții abrazivi și obiectele ascuțite trebuie evitate. Fisurile și zonele desprinse indică probleme pe care simpla curățare nu le rezolvă.

Dacă mirosul persistă, garnitura nu este singurul loc de verificat. Filtrul încărcat cu resturi alimentare și problemele de evacuare pot fi alte cauze.

Specialiștii recomandă curățarea filtrului conform manualului aparatului, deoarece modul de demontare diferă între modele. Dacă întreținerea obișnuită nu elimină problema, poate fi necesară verificarea de către un tehnician.