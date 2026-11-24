Un nou tratament împotriva obezității, administrat sub formă de comprimat, este disponibil în farmaciile din Spania.

Medicamentul promite rezultate comparabile cu cele obținute prin injecțiile pentru slăbit, însă specialiștii atrag atenția că pierderea în greutate poate fi însoțită și de reducerea masei musculare, un risc deosebit de important în cazul persoanelor în vârstă.

Pastila conține semaglutidă, aceeași substanță activă care se găsește în medicamentele Ozempic și Wegovy, și este comercializată în Spania de la 1 noiembrie 2026, relatează publicația La Vanguardia.

Este o schimbare importantă în tratamentul obezității: pacienții pot lua zilnic un comprimat, în loc să își administreze o injecție o dată pe săptămână.

Medicii avertizează însă că noua formulă nu elimină efectele adverse și nici necesitatea supravegherii medicale.

Un medicament care poate schimba tratamentul obezității

Albert Goday, profesor de endocrinologie la Universitatea Pompeu Fabra și fost șef de secție la Hospital del Mar din Barcelona, consideră apariția comprimatului o realizare importantă în domeniul farmacologiei.

Dificultatea a fost găsirea unei formule care să permită administrarea orală a semaglutidei. Substanța are o structură proteică, iar compușii de acest tip sunt degradați în stomac de aciditatea gastrică și de enzimele digestive.

Noua formulă conține un ingredient care facilitează absorbția medicamentului și face posibilă administrarea sub formă de comprimat.

Semaglutida face parte din familia medicamentelor GLP-1, care acționează asupra mecanismelor implicate în reglarea glicemiei și a apetitului.

În Statele Unite, versiunea orală destinată controlului greutății a fost aprobată în decembrie 2025 și a ajuns în farmacii în ianuarie 2026.

Potrivit producătorului Novo Nordisk, până în iunie fuseseră eliberate peste trei milioane de prescripții.

Cât de mult se poate slăbi cu noua pastilă

Rezultatele studiilor clinice sunt semnificative.

Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine a urmărit 307 adulți cu obezitate sau suprapondere asociată unor probleme de sănătate, care nu aveau diabet.

Participanții au primit semaglutidă orală sau placebo, în paralel cu recomandări privind alimentația și activitatea fizică.

După 64 de săptămâni, reducerea medie estimată a greutății a fost de 13,6% în grupul tratat cu semaglutidă, comparativ cu 2,2% în grupul placebo.

Într-o analiză care estimează rezultatele în condițiile respectării tratamentului, scăderea în greutate s-a apropiat de 17%.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că fiecare pacient va pierde aceeași proporție din greutate. Răspunsul individual depinde de mai mulți factori, inclusiv de toleranța la tratament și de schimbările aduse stilului de viață.

Cât costă tratamentul și cine îl plătește

În Spania, noul medicament nu este finanțat de sistemul public de sănătate.

Prețul unei cutii cu 30 de comprimate, suficiente pentru aproximativ o lună, variază în funcție de doză:

179,89 euro pentru doza de început;

200,19 euro pentru doza intermediară;

236,20 euro pentru doza de întreținere, de 25 mg.

Prin comparație, tratamentul injectabil, la doza de întreținere, costă aproximativ 223,64 euro pe lună, potrivit publicației spaniole.

Costul poate deveni o problemă importantă, deoarece obezitatea este o boală cronică, iar tratamentul poate fi necesar pe termen lung.

Medicii atrag atenția că întreruperea administrării este frecvent asociată cu recâștigarea unei părți importante din greutatea pierdută.

În același timp, prețurile ridicate pot determina unele persoane să cumpere medicamente de pe internet, inclusiv din surse neautorizate.

Ana Cebrián, medic de familie în Murcia, avertizează că pacienții care recurg la această variantă riscă atât să înceapă un tratament fără o evaluare medicală, cât și să cumpere produse cu o compoziție sau o calitate incertă.

O pastilă pe zi, dar cu reguli stricte de administrare

Administrarea orală pare mai comodă decât injecțiile, însă presupune respectarea unui program precis.

Comprimatul se ia dimineața, pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă.

Pacientul trebuie apoi să aștepte cel puțin 30 de minute înainte de a mânca, de a bea sau de a lua alte medicamente pe cale orală.

Explicația ține de modul în care este absorbită semaglutida. Spre deosebire de injecție, care introduce substanța sub piele, comprimatul trebuie să traverseze mediul digestiv, unde doar o mică parte din medicament ajunge să fie absorbită.

Din acest motiv, doza orală de întreținere este de 25 mg pe zi, comparativ cu 2,4 mg administrați săptămânal în cazul injecției.

Cele două doze nu sunt interschimbabile, iar pacienții nu trebuie să treacă de la o formulă la alta fără recomandarea medicului.

Marele risc după 65 de ani: nu se pierde doar grăsime, ci și masă musculară

Una dintre cele mai importante preocupări ale specialiștilor privește efectele slăbirii asupra masei musculare.

Atunci când organismul pierde mult în greutate, nu dispare exclusiv țesutul adipos. O parte din scăderea ponderală poate proveni și din masa musculară, iar sănătatea oaselor necesită, la rândul ei, atenție.

Problema devine deosebit de importantă la vârste înaintate, când forța musculară și rezistența fizică sunt esențiale pentru păstrarea autonomiei.

Albert Goday subliniază că persoanele cu obezitate au un exces de țesut adipos, nu neapărat și rezerve suplimentare de masă musculară sau de țesut osos.

Prin urmare, o reducere spectaculoasă a greutății nu înseamnă automat și o îmbunătățire a stării generale de sănătate.

Un pacient poate cântări considerabil mai puțin, dar poate avea și o forță musculară redusă dacă tratamentul nu este însoțit de o alimentație adecvată și de activitate fizică.

Medicii recomandă exerciții de forță, nu doar mers pe jos

Pentru persoanele în vârstă, specialiștii insistă asupra importanței exercițiilor fizice adaptate capacității fiecărui pacient.

Activitățile care contribuie la menținerea sau dezvoltarea musculaturii pot avea un rol esențial în timpul tratamentului.

La fel de important este și aportul nutrițional corespunzător.

Medicamentele care reduc apetitul pot determina unele persoane să mănânce prea puțin. În anumite situații, greața sau disconfortul digestiv pot contribui și la reducerea consumului de lichide.

Ana Cebrián avertizează că, mai ales în cazul pacienților fragili, trebuie urmărite deshidratarea, malnutriția și pierderea masei musculare.

Din acest motiv, evaluarea succesului tratamentului nu ar trebui să se limiteze la numărul kilogramelor pierdute.

Contează și dacă pacientul își păstrează forța, mobilitatea și capacitatea de a desfășura activitățile zilnice.

Ce efecte adverse pot apărea

Pastila și injecțiile cu semaglutidă au reacții adverse asemănătoare.

Cele mai frecvente sunt cele digestive: greață, disconfort abdominal, senzație de digestie dificilă și modificări ale tranzitului intestinal.

În studiul clinic OASIS 4, reacțiile adverse gastrointestinale au fost raportate la 74% dintre participanții care au primit semaglutidă, față de 42,2% în grupul placebo.

Aceste cifre nu înseamnă că toate reacțiile au fost severe, dar arată cât de importantă este monitorizarea toleranței la medicament.

Înainte de începerea tratamentului, medicul trebuie să evalueze bolile asociate, medicația existentă și eventualele contraindicații.

De ce tratamentul poate fi mai complicat pentru vârstnici

Pentru mulți pacienți trecuți de 65 de ani, administrarea unui comprimat pare mai simplă decât efectuarea unei injecții.

Există însă și dificultăți practice.

Numeroase persoane în vârstă iau deja mai multe medicamente în fiecare dimineață. Introducerea unui comprimat care trebuie administrat pe stomacul gol și care presupune o pauză înainte de administrarea celorlalte medicamente poate complica rutina zilnică.

Situația trebuie evaluată cu atenție mai ales în cazul pacienților care folosesc insulină sau alte tratamente care pot provoca scăderea glicemiei.

De asemenea, medicii trebuie să țină cont de funcția renală, starea nutrițională, forța musculară și eventualele dificultăți de memorie.

Dacă pacientul nu poate respecta programul de administrare, poate fi necesară alegerea unei alte variante terapeutice.

Pastila nu înlocuiește alimentația sănătoasă și mișcarea

Specialiștii intervievați de La Vanguardia consideră că semaglutida orală poate reprezenta un progres important în tratarea obezității.

Eficiența medicamentului nu elimină însă nevoia unor schimbări durabile ale stilului de viață.

Tratamentul trebuie însoțit de alimentație echilibrată, activitate fizică și supraveghere medicală, în special în cazul persoanelor în vârstă.

Obiectivul nu este doar ca pacientul să slăbească, ci și să își îmbunătățească sănătatea și să își păstreze independența cât mai mult timp.

Pentru persoanele de peste 65 de ani, aceasta poate fi diferența esențială dintre simpla pierdere a kilogramelor și un tratament care contribuie cu adevărat la o viață mai bună.