În Grecia, venirea frigului are un semn cât se poate de clar: ziua în care în casă se gătește yuvarlakia. Acest preparat este strâns legat pentu greci de perioada când viața începe să se desfășoare în interior, după luni întregi petrecute afară, adesea ajutând la culesul măslinelor, care se adună toamna.

Astăzi, acest preparat a rămas un adevărat ritual de familie, gătit chiar în ziua în care se pornește căldura pentru prima dată în sezon, un mod simbolic de a deschide perioada serilor petrecute în casă, cu mâncăruri calde și reconfortante, care revin apoi constant în meniu pe tot parcursul iernii.

Ce face special acest preparat tradițional

Yuvarlakia avgolemono este o supă simplă, pregătită din ingrediente cotidiene, dar cu o textură și o aromă aparte. Perișoarele sunt formate din carne tocată de vită și orez crud cu bob rotund, un detaliu esențial, deoarece orezul nu se fierbe dinainte, ci se gătește direct în interiorul perișoarelor, absorbind toată aroma supei și lăsându-le fragede.

Secretul gustului final stă în sosul avgolemono (din ou și lămâie), care transformă zeama într-o supă catifelată, cremoasă și plăcut acrișoară, relatează El Pais.

Cum prinde formă supa, pas cu pas

Pregătirea durează aproximativ 50 de minute și urmează câteva etape simple:

Se pregătesc perișoarele. Carnea tocată de vită se amestecă cu orezul crud, ceapă și usturoi rase (ușor scurse de zeamă), mărar și mentă proaspete tocate, ulei de măsline extravirgin, sare și piper. Cu mâinile ușor umezite, se modelează în jur de 20–22 de perișoare mici, de 3–4 centimetri diametru.

Într-o oală mare se încălzește supă de oase (1,5 litri) aromată cu foi de dafin și coajă de lămâie (fără partea albă). Când începe să fiarbă, focul se dă mic, se adaugă perișoarele una câte una și se lasă la fiert sub capac timp de 25–30 de minute.

Separat, se prepară sosul avgolemono. Gălbenușurile se bat cu zeama de la două lămâi și o linguriță de amidon de porumb. Peste acest amestec se toarnă treptat un pahar din supa fierbinte, bătând continuu pentru a tempera oul.

La final, oala se ia de pe foc și se încorporează treptat sosul de ou și lămâie, mișcând ușor vasul fără a mai lăsa supa să dea în clocot. Se servește în farfurii adânci, presărată cu pătrunjel proaspăt tocat, piper negru proaspăt măcinat și un strop de ulei de măsline.

Seamănă și nu prea cu ciorba noastră de perișoare

La noi se pun în perișoare doar orez, ceapă, pătrunjel, sare și piper. Menta lipsește.

Când fierbem perișoarele avem deja o supă în care pe lângă carne am pus și legume (ceapă, roșii, ardei, morcov, țelină, păstârnac, leuștean, dovlecel). Și legumele rămân, tăiate mărunt, nu e zeamă chioară.

Nu punem lămâie, dar dregem cu ou și borș. Pentru că borșul e acru, n-o să ni se pară ciudată nici supa grecească acrită cu lămâie. În rest, pașii de bază ai preparatului sunt cam aceeași.

Poftă bună!