VIDEO | Mai puțini clienți individuali, dar sprijin din evenimente /Alex Dumitru descrie un an greu de anticipat la restaurantul din Singureni

06 oct. 2026, Disputandum
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Cuprins
  1. Evenimentele au ajutat activitatea din timpul verii
  2. O lună august bună și un mai sub așteptări

Numărul clienților individuali ai restaurantului a scăzut, în timp ce nunțile și botezurile au susținut activitatea de vară, spune chef Alexandru Dumitru. El descrie situația de la Singureni și o evoluție lunară mai greu de anticipat decât în trecut. Declarațiile au fost făcute la „Disputandum”, podcastul moderat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food. Invitatul vorbește despre experiența locației în care lucrează, fără să prezinte procente sau rezultate financiare.

Întrebat dacă reducerea privește numărul de clienți sau valoarea bonului mediu, bucătarul indică numărul de clienți. Totodată, precizează că vara nu a fost, în mod tradițional, perioada cea mai puternică pentru vizitele individuale.

Evenimentele au ajutat activitatea din timpul verii

Alex Dumitru spune că domeniul a avut o activitate intensă în zona nunților și botezurilor. Acest segment a contribuit la susținerea afacerii în lunile de vară. La momentul discuției, invitatul vorbește și despre deschiderea unui hotel nou și a unui spa. Consideră că există semne favorabile pentru ultima parte a anului, dar formulează această perspectivă ca speranță.

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„Sunt semne bune că ne putem redresa pe ultima parte a anului”, afirmă bucătarul. El amintește că toamna este, de regulă, un sezon bun pentru locație. În același timp, descrie oscilații în segmentul evenimentelor pentru companii. Comparația cu anii anteriori nu a mai oferit aceeași predictibilitate, pentru că activitatea s-a mutat între luni.

O lună august bună și un mai sub așteptări

Un exemplu este luna august, care a fost mai bună decât se așteptau. În schimb, luna mai nu a confirmat nivelul anticipat, potrivit relatării invitatului. Cosmin Dragomir amintește vremea rece din mai, iar Alex Dumitru spune că și condițiile meteo contează. O zi ploioasă, mai ales în weekend, poate afecta activitatea unei asemenea locații.

Bucătarul evită astfel să pună toate oscilațiile pe seama unui singur factor. În relatarea sa, condițiile economice, incertitudinea și vremea se întâlnesc cu particularitățile sezoniere ale afacerii. Această experiență l-a apropiat și de partea de planificare financiară. Alex Dumitru spune că, lucrând la Singureni, a învățat să privească activitatea prin bugetarea unui an întreg.

El descrie discutarea mai multor variante: cum ar arăta un an bun și ce s-ar întâmpla într-un an mai slab. Scopul este să existe așteptări construite înainte de începerea activității, nu doar reacții la rezultate. „Acum am învățat și partea asta de bugetare”, spune invitatul. Cosmin Dragomir rezumă ideea prin nevoia unui plan de afaceri, care să susțină organizarea restaurantului pe termen mai lung.

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