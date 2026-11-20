Peste 100 de carabinieri, sprijiniți de elicoptere și trupe speciale, au anihilat o grupare infracțională formată din 17 cetățeni italieni și 11 români, specializată în furtul de tractoare și utilaje de construcții din regiunile Puglia și Basilicata, în sudul Italiei, relatează presa italiană citată de G4Media.

Vehiculele sustrase erau „albite” cu ajutorul unor acte false și transportate pe mare până în Grecia, de unde își continuau drumul pe cale terestră către România, pentru a fi revândute. În urma descinderilor, opt suspecți au fost arestați preventiv, iar alți șase au fost plasați în arest la domiciliu.

28 de persoane cercetate și acuzații de criminalitate transfrontalieră

Mandatele au fost emise de judecătorul de instrucție din cadrul Tribunalului din Trani, la solicitarea Parchetului, și vizează 28 de suspecți, cu vârste între 24 și 65 de ani, printre care se află și o femeie. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, jaf, tăinuire, spălare de bani, furt calificat, furt din locuință, evaziune și uzurpare de identitate, în mai multe cazuri fiind reținută și circumstanța agravantă a caracterului transnațional al faptelor.

Bilanțul măsurilor preventive dispuse de magistrați cuprinde:

Opt persoane aflate în arest preventiv;

Șase persoane plasate în arest la domiciliu;

Două persoane cu obligația de a nu părăsi domiciliul;

Doisprezece suspecți plasați sub control judiciar (cu obligația de a se prezenta periodic la poliția judiciară).

Investigația, derulată între decembrie 2024 și iunie 2025 de Secția Operativă a Companiei de Carabinieri din Andria, a reconstituit întregul mecanism al grupării. Anchetatorii au utilizat filaje, analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, interceptări telefonice și ambientale, precum și monitorizări prin GPS.

Șasiuri modificate, numere schimbate și ruta maritimă prin Grecia

Un element central al anchetei a vizat metoda prin care membrii rețelei ștergeau urmele provenienței ilegale a utilajelor. Înainte de a fi scoase din Italia, vehiculele treceau printr-un proces sistematic de mascare a identității: remarcarea seriilor de șasiu, înlocuirea plăcuțelor de înmatriculare și falsificarea certificatelor de înmatriculare.

Odată pregătite, utilajele erau încărcate pe camioane cu semiremorcă și transportate în portul Brindisi. De acolo erau îmbarcate pe feriboturi cu destinația Grecia, iar ulterior ajungeau pe șosea în România, unde urmau să fie introduse pe piața locală și valorificate.

Șapte utilaje recuperate și o firmă de transport din România

Pe parcursul cercetărilor, carabinierii au reușit să identifice și să confiște șapte utilaje agricole furate din provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) și din regiunea Basilicata.

Într-un alt episod documentat de anchetatori, a fost interceptat un tir în interiorul căruia era ascuns un utilaj sustras din Palazzo San Gervasio (provincia Potenza). Șoferul a fost pus sub acuzare în stare de libertate, iar ansamblul rutier, aparținând unei firme de transport din România, a fost pus sub sechestru. Potrivit procurorilor, camionul era folosit pentru a transporta utilajele furate către localitatea Moțăței-Gară, din județul Dolj. De asemenea, polițiștii au confiscat mai multe certificate de înmatriculare contrafăcute, pregătite pentru a însoți transporturile peste graniță.

Cooperarea cu Poliția Română

La operațiune au luat parte peste 100 de carabinieri, cu sprijinul comandamentelor provinciale din Bari și Foggia, al Escadrilei a 6-a de elicoptere, al Regimentului 4 Carabinieri Călare, al Escadronului aeropurtat „Cacciatori Puglia” și al Unității canine din Modugno.

Descinderile au vizat localitățile Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola și San Ferdinando di Puglia, precum și Ruvo di Puglia, Corato și Terlizzi (provincia Bari), zone în care își aveau domiciliul sau reședința persoanele cercetate. Punerea în aplicare a mandatelor s-a extins și pe teritoriul României, acțiunile fiind derulate cu sprijinul Poliției Române.