Bucătăria nu este o tendință, ci o stare de spirit, iar tehnicile trebuie să fie întotdeauna în slujba gustului. Este filosofia chefului italian Francesco Sodano care a venit la București pentru a-și prezenta preparatele și propria viziune asupra gastronomiei. Într-un interviu acordat G4Food, acesta vorbește despre influența copilăriei petrecute în apropiere de Napoli, sustenabilitatea în restaurantele fine dining, ingredientele insuficient explorate și șansele Capitalei de a deveni o destinație gastronomică europeană.

Mirosurile din bucătăria bunicii, ingredientele specifice sudului Italiei și amintirile copilăriei petrecute lângă Napoli continuă să influențeze felul în care gătește astăzi. Pentru chef, gastronomia înseamnă mai mult decât tehnică și prezentare. Este o formă de exprimare personală, prin care un bucătar își transmite povestea și personalitatea celor care îi descoperă preparatele.

Prezent la București pentru o experiență gastronomică la MOSH, chef-ul a adus în meniu câteva dintre preparatele sale reprezentative, construite în jurul unor asocieri neobișnuite de ingrediente. Scoici Saint-Jacques cu Prosciutto di Parma, risotto cu lămâie neagră de Amalfi și bottarga sau homar cu vanilie sunt câteva dintre combinațiile prin care își exprimă stilul culinar.

Chef-ul lucrează la Ristorante Famiglia Rana, restaurant distins cu două stele Michelin, unde sustenabilitatea este integrată în activitatea bucătăriei. Echipa cultivă propriile legume, iar surplusul de produse din sezon este conservat pentru a fi folosit ulterior. În opinia sa, ingredientele trebuie valorificate cât mai mult, iar tehnicile sofisticate nu au sens dacă nu servesc gustului.

În interviul acordat G4Food, bucătarul vorbește despre viitorul gastronomiei fine dining într-o perioadă în care restaurantele se confruntă cu costuri tot mai mari și consumatorii sunt mai atenți la prețuri. El explică de ce nu crede că fine dining-ul trebuie să fie neapărat scump, ce ingredient merită mai multă atenție din partea bucătarilor și de ce consideră că Bucureștiul are toate premisele pentru a deveni o destinație gastronomică.

„Bucătăria nu este o tendință, ci o stare de spirit”

G4Food: Ce a rămas din bucătăria copilăriei petrecute în apropiere de Napoli în felul în care gătiți astăzi?

Chef Francesco Sodano: Totul, în special mirosurile și râsetele din bucătăria în care bunica mea își petrecea toată ziua. Și, bineînțeles, ingredientele extraordinare din sudul Italiei.

G4Food: Ce mesaj ați dorit să transmiteți publicului din România prin meniul creat pentru seara de la MOSH?

Chef Francesco Sodano: Mi-am dorit pur și simplu să mă prezint pe mine și bucătăria mea publicului român. Să transmit, prin preparatele mele, personalitatea mea și felul în care lucrez.

G4Food: Cum ați ales asocierile dintre scoicile Saint-Jacques și Prosciutto di Parma, risotto cu lămâie neagră de Amalfi și bottarga sau homarul cu vanilie?

Chef Francesco Sodano: Pentru mine, totul ține de gust. Uneori încerc să creez asocieri și preparate noi, studiind caracteristicile organoleptice ale fiecărui ingredient în parte.

G4Food: Care dintre tendințele gastronomice actuale vi se par cu adevărat relevante și care credeți că sunt doar mode trecătoare?

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„Ne place să credem că tot ceea ce ne înconjoară este un dar”

Chef Francesco Sodano: Gătitul nu este o tendință, ci o stare de spirit. Este o modalitate de a transmite ceva foarte personal, care poate fi împărtășit, în același timp, cu mulți oameni.

G4Food: Observați o revenire la gusturi simple, ingrediente recognoscibile și preparate mai puțin complicate, după o perioadă în care fine dining-ul era asociat cu tehnici sofisticate și prezentări elaborate?

Chef Francesco Sodano: Absolut. Tehnicile trebuie să fie întotdeauna în slujba gustului.

G4Food: Cât de importantă a devenit sustenabilitatea în bucătăria fine dining? Este posibil să construiești un meniu de restaurant cu două stele Michelin pornind de la ideea de a nu risipi nimic?

Chef Francesco Sodano: Este foarte importantă. De exemplu, la Ristorante Famiglia Rana încercăm să ne cultivăm propriile legume, iar atunci când avem un surplus de produse dintr-un anumit sezon, pregătim conserve. Ne place să credem că tot ceea ce ne înconjoară este un dar și că poate fi folosit în bucătărie în multe moduri diferite.

G4Food: Credeți că inteligența artificială poate susține creativitatea unui chef sau există o componentă a gastronomiei care nu poate fi transformată în algoritmi?

Chef Francesco Sodano: Sincer, nu cred că poate face asta.

G4Food: Cum vedeți viitorul fine dining-ului într-o perioadă în care consumatorii sunt mai atenți la prețuri, iar restaurantele se confruntă cu o creștere a costurilor?

Chef Francesco Sodano: Fine dining-ul nu trebuie să fie neapărat scump. Putem hrăni oamenii fără să folosim ingrediente de lux și, în același timp, le putem oferi o experiență de neuitat.

G4Food: Ce ingredient este cel mai des subestimat de bucătari și care ar merita mai multă atenție?

Chef Francesco Sodano: Semințele de dovleac. Dar, în general, întreaga lume a ingredientelor vegetale trebuie explorată mult mai mult.

G4Food: Cum ați adaptat meniul pentru rezidența gastronomică de la București și ce elemente ați ales să păstrați neschimbate din identitatea bucătăriei dumneavoastră?

Chef Francesco Sodano: Am adus la București preparatele mele reprezentative, care într-un fel sau altul reflectă parcursul meu gastronomic. Încerc să ofer publicului o imagine autentică a muncii mele, așa că nu am făcut adaptări speciale.

G4Food: Credeți că Bucureștiul are publicul și infrastructura necesare pentru a deveni o destinație gastronomică europeană? Ce ar mai trebui să se întâmple pentru ca acest lucru să devină realitate?

Chef Francesco Sodano: Cred că Bucureștiul are toate calitățile necesare pentru a deveni o destinație gastronomică. Oamenii de aici sunt curioși și informați. Crearea unor legături puternice cu alte culturi culinare și organizarea unor evenimente gastronomice reprezintă o cale bună de urmat.

Ingredientul românesc care îi stârnește curiozitatea

G4Food: Un ingredient fără de care nu ați putea găti?

Chef Francesco Sodano: Usturoiul.

G4Food: Un preparat pe care îl gătiți pentru dumneavoastră acasă?

Chef Francesco Sodano: „Pasta in bianco”, paste simple, fără sos.

G4Food: Cel mai subestimat produs din bucătărie?

Chef Francesco Sodano: Semințele de dovleac.

G4Food: O aromă care vă duce instantaneu înapoi în copilărie?

Chef Francesco Sodano: Roșiile și codul sărat, baccalà. Gustul dulce și cel sărat.

G4Food: Un chef de la care v-ar plăcea să învățați ceva nou?

Chef Francesco Sodano: Niko Romito.

G4Food: O tendință gastronomică pe care ați vrea să o vedeți dispărând?

Chef Francesco Sodano: Ideea că fine dining-ul este mort.

G4Food: Un ingredient românesc pe care ați fi curios să îl explorați?

Chef Francesco Sodano: Probabil borșul, pentru că sunt pasionat de fermentații!

G4Food: Într-o singură propoziție, ce înseamnă pentru dumneavoastră un preparat perfect?

Chef Francesco Sodano: Un preparat de care îți amintești mult timp.