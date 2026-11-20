Aproximativ 25.000 de nuci, plantați pe o suprafață de 80 de hectare, formează o livadă din județul Constanța, unde agricultura tradițională din Dobrogea capătă și o altă direcție. Cultivarea nucului este o investiție pe termen lung, care presupune ani de așteptare până la maturizarea pomilor, dar și cheltuieli constante pentru tratamente, irigații, utilaje și procesarea recoltei. Plantația este cultivată cu soiul Chandler, iar un pom ajuns la maturitate poate produce, în funcție de condițiile din fiecare an, aproximativ 35 de kilograme de nuci.

„Gândiți-vă că ne aflăm în mijlocul Dobrogei, nucul iubește căldura, iubește razele soarelui. Provocările sunt foarte mari, dar prin muncă și prin dorința de a face un lucru calitativ, noi spunem că le facem față”, povestește proprietarul plantației, într-un material video publicat de Trinitas TV.

25.000 de pomi, plantați pe 80 de hectare

Livada este împărțită în două zone, una cu pomi de nouă ani și alta cu nuci de șapte ani. În prima se află aproximativ 17.000 de pomi, iar cea de-a doua se întinde pe 25 de hectare. Nucii au început să intre pe rod începând cu al cincilea an, însă producțiile au crescut treptat, odată cu dezvoltarea plantației.

„Din anul cinci a început să intre pe rod. Să nu vă gândiți că au produs foarte mult, dar, ușor-ușor, crescând în vârstă, au început să dea producții din ce în ce mai mari. Este ca un adolescent în plină dezvoltare și de-abia la anul o să-și dea examenul de bacalaureat ca să intre în câmpul muncii”, explică fermierul.

La maturitate, un pom poate produce aproximativ 35 de kilograme de nuci, însă cantitatea diferă de la un an la altul. „Vă dați seama, sunt cinci degete la o mână și nu toate la fel. La 25.000 de pomi nu ai cum să ai toți pomii la fel. La maturitate, cred că undeva la 35 de kilograme, în funcție de an, în funcție de provocări”, spune acesta.

Întreaga plantație este cultivată cu soiul Chandler, ales pentru productivitatea ridicată și calitatea miezului.

„Toată livada este soiul Chandler, fructifică lateral. Este un soi cu o producție foarte mare. Calitatea nucii și a miezului este foarte bună. Nucul este o cultură nobilă. Spre deosebire de nuca care vine din exteriorul țării sau din exteriorul Uniunii Europene, nuca noastră este de o calitate superioară, calibrată, cu gust bun, albicioasă. Asta este aspectul nucii Chandler”, afirmă proprietarul.

De ce are nevoie de tratamente o livadă de nuci

O plantație de asemenea dimensiuni nu poate fi lăsată să crească fără intervenții regulate. Fermierul spune că există ideea potrivit căreia nucul nu are nevoie de tratamente și nici de apă, însă realitatea din livadă este diferită. Schimbările climatice, înghețurile târzii și ploile frecvente îi obligă pe cultivatori să urmărească permanent starea pomilor.

„Mulți spun că nu are nevoie de tratamente, nu are nevoie de apă, că este foarte simplu să ai o plantație de nuc de așa anvergură. Din contră, nucul are foarte mare nevoie de tratamente, mai ales cu schimbările climatice care în fiecare an ne dau bătăi de cap, de la înghețurile târzii din luna mai până la ploile de vară și furtunile din timpul verii”, explică fermierul.

Printre problemele cu care se confruntă se numără antracnoza și bacterioza, care apar mai ales în perioadele sensibile ale dezvoltării pomilor și sunt favorizate de umezeală și precipitații.

„Cel mai des apar în perioada polenizării, când este o perioadă sensibilă a plantației, și apar și de la umezeală, de la ploi dese. După fiecare ploaie suntem nevoiți să intrăm cu tratamente și trebuie tot timpul să prindem momentul optim. Tocmai de aceea am și investit în utilaje, în atomizoare și în tractoare, ca atunci când este momentul optim să aplicăm tratamentul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Prefer de multe ori, la o așa livadă, să previn în loc să combat”, spune proprietarul.

Irigații subterane și utilaje pentru fiecare etapă

Apa este o altă resursă importantă pentru dezvoltarea pomilor. În livadă a fost instalat un sistem de irigații subteran, la o adâncime de aproximativ 20 de centimetri, astfel încât să fie limitată evaporarea. Prin instalație ajung la rădăcinile pomilor apa și nutrienții necesari.

Întreaga activitate este mecanizată, de la irigații până la recoltare și procesare. În fermă lucrează aproximativ zece oameni, iar proprietarul spune că utilajele sunt indispensabile atât din cauza dificultăților legate de forța de muncă, cât și pentru că recoltarea trebuie făcută într-un interval scurt.

„Tot ceea ce facem noi aici este mecanizat, automatizat, de la sistemul de irigații până la recoltat și până la procesarea nucilor: spălat, uscat și calibrat. Mecanizat pentru că, în primul rând, este greu cu forța de muncă și, în al doilea rând, de preferat este să recoltăm în maximum 15 zile”, explică fermierul.

Acesta spune că o perioadă ploioasă poate compromite o parte din munca depusă și poate afecta inclusiv aspectul nucilor.

„În aceste 15 zile, dacă prind o vreme ploioasă sau vine o aversă, munca se depreciază. Este foarte predispusă la acest lucru. Se înnegrește. Dacă vreau să vând în coajă, nu mai are aceeași culoare albicioasă, mă refer la partea lemnoasă a nucului”, povestește proprietarul.

Cum sunt recoltate și depozitate nucile

Momentul recoltării este urmărit și după aspectul fructului. Când coaja verde începe să se crape ușor, nucile se apropie de perioada optimă pentru cules.

În livadă există utilaje pentru toate etapele acestei operațiuni. „Dacă este nevoie de tratamente fitosanitare, avem mai multe utilaje. Avem trei tractoare. Dacă vorbim de perioada de recoltat, avem toată gama, de la scuturat, măturat, condiționat și recoltat”, spune fermierul.

După ce sunt aduse din câmp, nucile trec printr-un proces de curățare, spălare, uscare și calibrare. Proprietarul descrie astfel traseul recoltei:

„Aici ajung nucile din câmp. Aici este zona de spălare a nucilor. Venim cu remorci, cu camioane din câmp. Avem o groapă unde descărcăm nucile și de acolo începe tot procesul de spălare. De la o reclătire până la sortarea de pietre și de ramuri, până la spălarea propriu-zisă. După aceea, pe benzile transportoare, afară în buncărele de așteptare și după aceea la uscat, în uscătoare.”

Linia de procesare poate ajunge la aproximativ cinci tone pe oră, în funcție de cantitatea și de starea nucilor care vin din livadă.

După calibrare, producția este transferată în depozitul frigorific, unde temperatura este menținută la aproximativ 3 grade Celsius. Depozitarea în coajă protejează miezul și ajută la păstrarea calităților nucilor.

„Încercăm să învățăm omul ce înseamnă o nucă bună”

Dincolo de lucrările din livadă și de investițiile în utilaje, fermierul spune că o altă provocare este piața de desfacere. Producătorii trebuie să îi convingă pe cumpărători că există diferențe de calitate între nucile disponibile pe piață.

„Fiecare muncă are specificul ei, dar eu consider că dacă îți place ceea ce faci, nu mai simți stres, nu mai simți oboseală. Ne luptăm puțin și cu piața. Noi încercăm de multe ori să învățăm omul ce înseamnă calitate și ce înseamnă o nucă bună”, afirmă acesta.