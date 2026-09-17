Brandul Courtyard by Marriott intră pe piața hotelieră din Sibiu prin rebrandingul fostului Golden Tulip Ana Tower, potrivit unui comunicat transmis joi. Hotelul, situat în apropierea centrului istoric, dispune de 81 de camere și se adresează atât segmentului turistic, cât și celui de afaceri. Prin schimbarea brandului, aceasta va funcționa sub denumirea Courtyard by Marriott Downtown Sibiu.

Unitatea include și facilități destinate întâlnirilor și evenimentelor de afaceri. Hotelul dispune de două săli de conferință, care pot găzdui întâlniri, sesiuni de training, prezentări sau recepții.

Restaurant cu specific românesc și zonă de wellness

Hotelul include Panoramic Bistro & Bar, restaurant deschis atât oaspeților, cât și publicului local. Oferta restaurantului este concentrată pe preparate românești reinterpretate într-o manieră contemporană, potrivit informațiilor furnizate de companie. În cadrul hotelului funcționează și un centru de fitness. Zona de wellness include saună și hamam.

Poziționarea în apropierea centrului istoric urmărește atragerea mai multor categorii de clienți. Printre acestea se numără turiștii, oamenii de afaceri, participanții la conferințe, grupurile și familiile.

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Hotelul intră în rețeaua Marriott Bonvoy

Odată cu rebrandingul, Courtyard by Marriott Downtown Sibiu intră și în portofoliul Marriott Bonvoy, programul de fidelizare al Marriott International. Membrii programului pot acumula și utiliza puncte pentru sejururile realizate în unitățile participante. Beneficiile diferă în funcție de statutul deținut în program.

Transformarea fostului Golden Tulip Ana Tower marchează astfel intrarea brandului Courtyard by Marriott pe piața hotelieră din Sibiu, se arată într-un comunicat publicat de Mediafax