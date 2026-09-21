Wasabi poate fi cultivat și acasă / Planta japoneză are nevoie de răcoare, umbră și multă răbdare

21 sept. 2026, Articole / Reportaje
Wasabi poate fi cultivat și acasă / Planta japoneză are nevoie de răcoare, umbră și multă răbdare
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Wasabi-ul nu suportă căldura și soarele direct
  2. Pământul trebuie să permită scurgerea rapidă a apei
  3. Planta nu are obligatoriu nevoie de apă curgătoare
  4. Rizomul poate avea nevoie de doi ani pentru a crește
  5. Wasabi-ul autentic este diferit de pasta verde din multe restaurante

Wasabi-ul autentic poate fi cultivat inclusiv într-un ghiveci, însă planta japoneză este destul de pretențioasă. Are nevoie de temperaturi scăzute, umiditate constantă și protecție față de soare.

Cunoscut și sub denumirea de hrean japonez, wasabi-ul este apreciat pentru aroma intensă a rizomului. Planta provine din Japonia și preferă condiții apropiate celor întâlnite în habitatul său natural.

În sălbăticie, wasabi crește în apropierea pâraielor montane, în zone umbroase și răcoroase. Apa din aceste regiuni are, de regulă, temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, potrivit Blic, citat de Mediafax.

Wasabi-ul nu suportă căldura și soarele direct

Alegerea locului este una dintre cele mai importante etape pentru cultivarea plantei acasă. Wasabi-ul trebuie păstrat într-un spațiu răcoros, umbros și bine ventilat. Lumina directă a soarelui trebuie evitată, mai ales în perioadele foarte călduroase.

Temperaturile ridicate reprezintă una dintre principalele dificultăți pentru cultivatori. Planta suportă greu temperaturile care depășesc 25 de grade Celsius. Dacă temperatura trece de aproximativ 28 de grade, planta se poate ofili sau chiar muri. În zonele cu veri foarte călduroase poate fi necesară cultivarea într-un spațiu unde temperatura poate fi controlată.

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Pământul trebuie să permită scurgerea rapidă a apei

Wasabi-ul are și cerințe speciale în privința substratului folosit în ghiveci. Planta nu se dezvoltă bine într-un sol greu, unde apa rămâne mult timp în jurul rădăcinilor. Substratul trebuie să fie afânat și să permită un drenaj eficient. Poate fi folosit un amestec format din nisip grosier, pietricele de râu și compost organic. Pe fundul ghiveciului poate fi adăugat și un strat suplimentar de material pentru drenaj. Scopul este obținerea unui substrat prin care apa să circule ușor, fără să băltească.

În același timp, wasabi-ul are nevoie permanent de umiditate. Planta trebuie udată regulat, iar sursa recomandă chiar udarea zilnică, preferabil dimineața. Apa folosită trebuie să fie curată și răcoroasă, iar excesul trebuie să se poată scurge rapid.

Planta nu are obligatoriu nevoie de apă curgătoare

Habitatul natural al wasabi-ului poate crea impresia că planta trebuie cultivată permanent lângă apă curgătoare. Există însă și variante potrivite pentru cultivarea în ghiveci. Metoda cunoscută drept „oka wasabi” presupune folosirea unui substrat pietros și udarea regulată. Prin urmare, planta poate fi crescută și acasă, dacă sunt controlate temperatura, umiditatea și drenajul.

Cultivarea rămâne totuși mai dificilă decât în cazul majorității plantelor aromatice obișnuite.

Rizomul poate avea nevoie de doi ani pentru a crește

Cea mai importantă condiție pentru cei care vor propriul wasabi este răbdarea. Planta se dezvoltă lent, iar rizomul principal poate avea nevoie de aproximativ 18-24 de luni înainte să ajungă la dimensiunea potrivită pentru recoltare. Până atunci pot fi consumate și alte părți ale plantei. Frunzele tinere au o aromă ușor picantă și pot fi folosite în salate sau preparate reci.

Și tulpinile sunt comestibile. Acestea pot fi tocate și folosite pentru condimentarea diferitelor preparate. Rizomul matur este, în mod tradițional, ras chiar înainte de consum. Astfel sunt păstrate mai bine aroma și senzația picantă specifică.

Wasabi-ul autentic este diferit de pasta verde din multe restaurante

Produsul obținut din planta autentică nu trebuie confundat cu pasta verde servită frecvent alături de sushi. Wasabi-ul adevărat este obținut din rizomul plantei Eutrema japonicum, cunoscută anterior și sub denumirea Wasabia japonica.

Din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de cultivare, numeroase produse comercializate drept wasabi folosesc în principal hrean obișnuit. Acestuia îi pot fi adăugate alte ingrediente, inclusiv coloranți, pentru obținerea aspectului și gustului asociate wasabi-ului.

Cultivarea plantei autentice acasă este posibilă, dar presupune condiții greu de menținut. Răcoarea, umbra, drenajul foarte bun și răbdarea sunt elementele esențiale pentru reușită.

 

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