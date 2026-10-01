A ajuns la 96 de ani cu o dietă sănătoasă, dar și cu multe dulciuri. Fiul lui Clint Eastwood recunoaște că actorului îi plăceau la nebunie deserturile

01 oct. 2026, Nutriție
A ajuns la 96 de ani cu o dietă sănătoasă, dar și cu multe dulciuri. Fiul lui Clint Eastwood recunoaște că actorului îi plăceau la nebunie deserturile
Clint Eastwood cu fiul său Scott. Foto: Terry Richardson/Esquire
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Cuprins
  1. Dieta din spatele unei sănătăți de invidiat
  2. Meniul de bază al lui Clint Eastwood

Renumitul actor și regizor american Clint Eastwood s-a retras definitiv din viața publică și din cinematografie în 2026. La vârsta de 96 de ani, legendarul cineast își petrece anii de pensie în comitatul Monterey din California natală, dedicându-se unor activități creative relaxante, precum cântatul la pian sau consultarea scenariilor.

Cu o carieră de peste șase decenii, 70 de filme în portofoliu și 5 premii Oscar, Eastwood rămâne întruchiparea clasică a antieroului din westernuri și din filmele de acțiune. Producții emblematice precum „Pentru un pumn de dolari”, „Cel bun, cel rău, cel urât”, „Inspectorul Harry”, „Podurile din Madison County” sau „O fată de milioane” au marcat generații întregi de cinefili.

Dieta din spatele unei sănătăți de invidiat

Ieșit din lumina reflectoarelor, stilul de viață al marelui actor rămâne un subiect de interes, în special datorită vitalității sale ieșite din comun. Detaliile despre alimentația sa zilnică au fost dezvăluite recent de fiul său, actorul Scott Eastwood, într-un interviu acordat publicației Men’s Health.

Potrivit fiului său, secretoasa legendă a cinematografiei a pus întotdeauna un accent deosebit pe nutriție, menținând un echilibru între alimentele nutritive și micile plăceri culinare

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Meniul de bază al lui Clint Eastwood

Baza alimentației sale a fost alcătuită timp de decenii din somon și broccoli, o combinație ideală de proteine de înaltă calitate, acizi grași Omega-3, vitamine și antioxidanți.

Spre deosebire de fiul său, Clint Eastwood nu și-a refuzat niciodată desertul la finalul mesei, având o adevărată pasiune pentru preparatele dulci.

Deși Scott Eastwood mărturisește că nu îi moștenește apetitul pentru deserturi, el punând accent pe odihnă, exerciții de mobilitate și o dietă strictă, recunoaște că abordarea tatălui său a dat roade excepționale: „Este clar că ceea ce a făcut a funcționat”.

Echilibrul dintre o dietă curată, activitatea mentală constantă și răsfățul ocazional pare să fi fost formula câștigătoare care i-a asigurat lui Clint Eastwood o viață lungă și activă până la vârsta de 96 de ani, scrie ABC.

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