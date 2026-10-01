Un termen științific a ajuns în centrul unei noi controverse din zona wellness: „polifenol oxidază”. Enzima se găsește în mod natural în plante, inclusiv în banane, iar pe rețelele sociale au apărut afirmații potrivit cărora adăugarea unei banane într-un smoothie ar reduce beneficiile antioxidante ale celorlalte fructe.

Ideea a pornit de la o discuție dintre podcasterița Mel Robbins și influencerul din zona de wellness Rhonda Patrick, PhD, care au vorbit despre ce se întâmplă atunci când banana este combinată cu alte fructe într-un smoothie, potrivit MensHealth.

„Dr. Patrick, ce se întâmplă atunci când pui o banană într-un smoothie?”

„Ceea ce se întâmplă este că există ceva în banană numit polifenol oxidază.”

„Asta nu sună prea bine”, a fost reacția lui Robbins.

Fragmentul a fost preluat rapid pe rețelele sociale, iar afirmațiile despre polifenol oxidază au fost transformate în unele postări într-un avertisment împotriva bananelor în smoothie-uri. Unele conturi au susținut chiar că bananele ar putea distruge 84% dintre antioxidanții din alte alimente sau suplimente.

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Ce este polifenol oxidaza și ce legătură are cu banana

Polifenolii sunt compuși prezenți în mod natural în plante. Unii dintre ei au proprietăți antioxidante și sunt cercetați pentru rolul lor în sănătate.

Polifenol oxidaza este, la rândul ei, o enzimă prezentă în plante. Ea participă la reacții de oxidare care pot duce, printre altele, la brunificarea fructelor și legumelor după ce acestea sunt tăiate sau deteriorate.

De aici pornește și confuzia: faptul că o enzimă poate contribui la oxidarea anumitor compuși nu înseamnă automat că un aliment care conține acea enzimă face ca un smoothie să devină „fără antioxidanți”.

De unde a apărut ideea că banana ar reduce polifenolii

În discuția dintre Mel Robbins și Rhonda Patrick, Patrick explică faptul că polifenol oxidaza poate descompune anumite tipuri de polifenoli și menționează studii care au analizat efectul adăugării bananei la smoothie-uri.

„Polifenol oxidaza este, în esență, o enzimă care descompune polifenolii. Și au apărut deja studii care arată că, dacă adaugi banane la afine, nu mai obții la fel de mulți polifenoli. De fapt, cantitatea este considerabil mai mică.”

Robbins rezumă afirmația într-o formulare mult mai categorică:

„Deci banana omoară polifenolii.”

Această formulare a fost apoi preluată și amplificată în numeroase postări și videoclipuri despre smoothie-uri.

Ce a arătat, de fapt, studiul din 2023

Studiul „Impact of polyphenol oxidase on the bioavailability of flavan-3-ols in fruit smoothies: a controlled, single blinded, cross-over study”, publicat în 2023, a analizat efectul polifenol oxidazei asupra unui anumit grup de compuși: flavan-3-olii.

Cercetarea a inclus doar 19 bărbați. Participanții au consumat smoothie-uri cu și fără banane, iar cercetătorii au urmărit disponibilitatea anumitor flavan-3-oli.

Rezultatul a fost că smoothie-urile care conțineau banane au furnizat cantități mai mici din acești compuși decât smoothie-urile de fructe fără banane.

Asta nu înseamnă însă că banana „distruge antioxidanții” din smoothie sau că un smoothie cu banană devine lipsit de beneficii nutriționale.

Abby Langer, dietetician și consilier în nutriție al Men’s Health, subliniază tocmai această diferență.

„Doar un grup de polifenoli a fost redus în smoothie, ceea ce, pentru persoanele care au o alimentație variată, nu va avea niciun efect asupra sănătății.”

Ar trebui să renunțăm la banane în smoothie-uri?

Nu există, pe baza acestui studiu, un motiv să considerăm banana un ingredient pe care trebuie să îl evităm în smoothie-uri.

„Lipsa unui singur tip de polifenol nu face în niciun caz ca un smoothie să fie mai puțin sănătos”, spune Langer.

Un smoothie cu banană continuă să conțină fibre, vitamine, minerale și alți compuși bioactivi proveniți din ingredientele folosite.

De altfel, concluzia practică sugerată de expert este una mult mai simplă decât regulile care circulă pe rețelele sociale: alimentația în ansamblu contează mai mult decât încercarea de a optimiza fiecare combinație de alimente pentru un anumit tip de polifenol.

„Nimeni nu este mai sănătos pentru că își analizează și controlează în detaliu alimentele în acest fel. De fapt, aș susține că este exact opusul sănătății.”