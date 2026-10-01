Noul „bau-bau” din alimentația sănătoasă se ascunde într-un fruct banal. Ce spune știința despre polifenol oxidază

01 oct. 2026, Nutriție
Noul „bau-bau” din alimentația sănătoasă se ascunde într-un fruct banal. Ce spune știința despre polifenol oxidază
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Un termen științific a ajuns în centrul unei noi controverse din zona wellness: „polifenol oxidază”. Enzima se găsește în mod natural în plante, inclusiv în banane, iar pe rețelele sociale au apărut afirmații potrivit cărora adăugarea unei banane într-un smoothie ar reduce beneficiile antioxidante ale celorlalte fructe.

Ideea a pornit de la o discuție dintre podcasterița Mel Robbins și influencerul din zona de wellness Rhonda Patrick, PhD, care au vorbit despre ce se întâmplă atunci când banana este combinată cu alte fructe într-un smoothie, potrivit MensHealth.

„Dr. Patrick, ce se întâmplă atunci când pui o banană într-un smoothie?”

„Ceea ce se întâmplă este că există ceva în banană numit polifenol oxidază.”

„Asta nu sună prea bine”, a fost reacția lui Robbins.

Fragmentul a fost preluat rapid pe rețelele sociale, iar afirmațiile despre polifenol oxidază au fost transformate în unele postări într-un avertisment împotriva bananelor în smoothie-uri. Unele conturi au susținut chiar că bananele ar putea distruge 84% dintre antioxidanții din alte alimente sau suplimente.

- articolul continuă mai jos -

Ce este polifenol oxidaza și ce legătură are cu banana

Polifenolii sunt compuși prezenți în mod natural în plante. Unii dintre ei au proprietăți antioxidante și sunt cercetați pentru rolul lor în sănătate.

Polifenol oxidaza este, la rândul ei, o enzimă prezentă în plante. Ea participă la reacții de oxidare care pot duce, printre altele, la brunificarea fructelor și legumelor după ce acestea sunt tăiate sau deteriorate.

De aici pornește și confuzia: faptul că o enzimă poate contribui la oxidarea anumitor compuși nu înseamnă automat că un aliment care conține acea enzimă face ca un smoothie să devină „fără antioxidanți”.

De unde a apărut ideea că banana ar reduce polifenolii

În discuția dintre Mel Robbins și Rhonda Patrick, Patrick explică faptul că polifenol oxidaza poate descompune anumite tipuri de polifenoli și menționează studii care au analizat efectul adăugării bananei la smoothie-uri.

„Polifenol oxidaza este, în esență, o enzimă care descompune polifenolii. Și au apărut deja studii care arată că, dacă adaugi banane la afine, nu mai obții la fel de mulți polifenoli. De fapt, cantitatea este considerabil mai mică.”

Robbins rezumă afirmația într-o formulare mult mai categorică:

„Deci banana omoară polifenolii.”

Această formulare a fost apoi preluată și amplificată în numeroase postări și videoclipuri despre smoothie-uri.

Ce a arătat, de fapt, studiul din 2023

Studiul „Impact of polyphenol oxidase on the bioavailability of flavan-3-ols in fruit smoothies: a controlled, single blinded, cross-over study”, publicat în 2023, a analizat efectul polifenol oxidazei asupra unui anumit grup de compuși: flavan-3-olii.

Cercetarea a inclus doar 19 bărbați. Participanții au consumat smoothie-uri cu și fără banane, iar cercetătorii au urmărit disponibilitatea anumitor flavan-3-oli.

Rezultatul a fost că smoothie-urile care conțineau banane au furnizat cantități mai mici din acești compuși decât smoothie-urile de fructe fără banane.

Asta nu înseamnă însă că banana „distruge antioxidanții” din smoothie sau că un smoothie cu banană devine lipsit de beneficii nutriționale.

Abby Langer, dietetician și consilier în nutriție al Men’s Health, subliniază tocmai această diferență.

„Doar un grup de polifenoli a fost redus în smoothie, ceea ce, pentru persoanele care au o alimentație variată, nu va avea niciun efect asupra sănătății.”

Ar trebui să renunțăm la banane în smoothie-uri?

Nu există, pe baza acestui studiu, un motiv să considerăm banana un ingredient pe care trebuie să îl evităm în smoothie-uri.

„Lipsa unui singur tip de polifenol nu face în niciun caz ca un smoothie să fie mai puțin sănătos”, spune Langer.

Un smoothie cu banană continuă să conțină fibre, vitamine, minerale și alți compuși bioactivi proveniți din ingredientele folosite.

De altfel, concluzia practică sugerată de expert este una mult mai simplă decât regulile care circulă pe rețelele sociale: alimentația în ansamblu contează mai mult decât încercarea de a optimiza fiecare combinație de alimente pentru un anumit tip de polifenol.

„Nimeni nu este mai sănătos pentru că își analizează și controlează în detaliu alimentele în acest fel. De fapt, aș susține că este exact opusul sănătății.”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Video
01 oct.
VIDEO FOTO | Paste în 10 minute. Le poți combina cu diverse proteine, carne, pește, brânză sau tofu. Practic o singură bază, dar mai multe rețete
VIDEO FOTO | Paste în 10 minute. Le poți combina cu diverse proteine, carne, pește, brânză sau tofu. Practic o singură bază, dar mai multe rețete
Nutriție
30 sept.
VIDEO FOTO | Cum coci și cureți rapid ardeii pentru ca zacusca să nu fie o provocare. Secretul simplu pe care îl știu de la mama
VIDEO FOTO | Cum coci și cureți rapid ardeii pentru ca zacusca să nu fie o provocare. Secretul simplu pe care îl știu de la mama
Nutriție
30 sept.
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Nutriție
29 sept.
FOTO-VIDEO | Cum să prepari carnea pentru hamburgeri? Îți ia câteva minute, ai nevoie de câteva trucuri simple, dar știi exact ce ai pus în preparat
FOTO-VIDEO | Cum să prepari carnea pentru hamburgeri? Îți ia câteva minute, ai nevoie de câteva trucuri simple, dar știi exact ce ai pus în preparat
Nutriție
29 sept.
INTERVIU | Poți mânca dovleac dacă ai diabet? Dr. Sorina Ispas, medicul diabetolog: „Contează porția, modul de preparare și întreaga compoziție a mesei”
INTERVIU | Poți mânca dovleac dacă ai diabet? Dr. Sorina Ispas, medicul diabetolog: „Contează porția, modul de preparare și întreaga compoziție a mesei”
Recomandări
Mediafax
Băutura nelipsită din casele noastre: s-a răspândit la nivel global și a devenit un ritual social
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Spania
Acesta este orașul unde COȘUL ZILNIC E MAI IEFTIN decât oriunde!
CSID
Câtă apă trebuie să bei pentru rinichi sănătoși? Medicul explică de ce mai mult nu înseamnă neapărat mai bine
CSID
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic

Cele mai noi articole

Olanda testează cultivarea orezului pe terenuri mlăștinoase / Fermierii caută alternative la pășuni și soluții pentru solurile de turbă
Olanda testează cultivarea orezului pe terenuri mlăștinoase / Fermierii caută alternative la pășuni și soluții pentru solurile de turbă
VIDEO | Ionuț Porcaru: „Nici banca de alimente nu trebuie să devină un generator de risipă” / Surplusurile trebuie redistribuite înainte de expirare / Rețeaua din Sectorul 6 lucrează cu aproape 100 de donatori și peste 100 de organizații partenere
VIDEO | Ionuț Porcaru: „Nici banca de alimente nu trebuie să devină un generator de risipă” / Surplusurile trebuie redistribuite înainte de expirare / Rețeaua din Sectorul 6 lucrează cu aproape 100 de donatori și peste 100 de organizații partenere
Bucureștiul, tot mai aproape de un OMD / Ciprian Ciucu: „Va avea un buget de peste 5 milioane de euro / Vreau ca orașul să fie și o destinație pentru educația de nivel superior, nu doar pentru turism” / O primă discuție, stabilită pentru 13 octombrie
Bucureștiul, tot mai aproape de un OMD / Ciprian Ciucu: „Va avea un buget de peste 5 milioane de euro / Vreau ca orașul să fie și o destinație pentru educația de nivel superior, nu doar pentru turism” / O primă discuție, stabilită pentru 13 octombrie
Reacția studenților după ce Radu Savopol, ownerul 5 to go, le-a dat să guste ness cu Pepsi: „Mulți uită de ce este așa iubită cafeaua”
Reacția studenților după ce Radu Savopol, ownerul 5 to go, le-a dat să guste ness cu Pepsi: „Mulți uită de ce este așa iubită cafeaua”
Aproape 170 de milioane de euro pentru tinerii fermieri. AFIR deschide o nouă linie de finanțare: până la 200.000 de euro pentru un proiect
Aproape 170 de milioane de euro pentru tinerii fermieri. AFIR deschide o nouă linie de finanțare: până la 200.000 de euro pentru un proiect