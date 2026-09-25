Apă caldă cu lămâie / Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic această băutură, explică o dieteticiană

25 sept. 2026, Nutriție
Apă caldă cu lămâie / Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic această băutură, explică o dieteticiană
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Primul efect: a băut, pur și simplu, mai multă apă
  2. Nu a observat schimbări la piele sau digestie
  3. Ce beneficii poate avea, totuși, apa cu lămâie
  4. Apa nu trebuie neapărat să fie caldă

O dieteticiană americană a băut apă caldă cu lămâie în fiecare dimineață, timp de o lună. Rezultatul cel mai surprinzător nu a avut legătură nici cu digestia, nici cu slăbitul.

Lauren Manaker a pornit experimentul din scepticism, după ce a observat numeroase afirmații despre beneficiile apei cu lămâie. Pe rețelele sociale, băutura este prezentată frecvent drept ajutor pentru slăbit, digestie sau „detoxifiere”.

Specialista avea însă și un motiv personal. Bea mult ceai, iar anumite substanțe din acesta îi provocau senzația persistentă de gură uscată.

Primul efect: a băut, pur și simplu, mai multă apă

Primul rezultat observat a fost unul simplu. Începerea zilei cu un pahar mare de apă a făcut-o să se simtă mai bine hidratată. Efectul pare să fi venit mai ales din creșterea aportului de lichide, nu neapărat din prezența lămâii. În plus, pentru că a înlocuit câteva cești de ceai cu apă, senzația de gură uscată s-a redus.

Experimentul arată astfel că unul dintre principalele avantaje ale obiceiului poate fi chiar cel mai evident: îi determină pe unii oameni să bea mai multă apă.

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Nu a observat schimbări la piele sau digestie

Alte beneficii populare atribuite apei cu lămâie nu s-au confirmat în cazul său. Dieteticiană spune că pielea nu a devenit vizibil mai luminoasă, iar digestia nu s-a schimbat semnificativ.

Nici presupusul efect de „detoxifiere” nu a fost unul pe care să îl poată observa. Apa cu lămâie nu trebuie privită, așadar, ca o metodă miraculoasă de eliminare a toxinelor sau de slăbit. Organismul dispune deja de mecanisme proprii pentru procesarea și eliminarea substanțelor nedorite.

Cel mai neașteptat efect a fost legat de starea de spirit. Mirosul lămâii proaspăt tăiate în fiecare dimineață i-a dat o senzație de prospețime și i-a îmbunătățit dispoziția. Există cercetări care sugerează că aromele de citrice pot avea efecte pozitive asupra percepției stresului și stării generale de bine.

Pentru Lauren Manaker, acesta a fost avantajul cel mai evident al obiceiului după cele patru săptămâni.

Ce beneficii poate avea, totuși, apa cu lămâie

Lămâia furnizează vitamina C, un nutrient important pentru funcționarea normală a sistemului imunitar și pentru sinteza colagenului. O lămâie întreagă oferă aproximativ 45 de miligrame de vitamina C, adică în jur de 45% din necesarul zilnic. Lămâile conțin și citrat, un compus care poate contribui la prevenirea anumitor tipuri de pietre la rinichi.

Un alt avantaj este unul practic. Apa cu lămâie poate înlocui băuturile carbogazoase, sucurile sau alte produse cu adaos mare de zahăr. În acest caz, beneficiul provine și din ceea ce nu mai este consumat.

Apa nu trebuie neapărat să fie caldă

Temperatura apei nu pare să aibă un rol important. Apa poate fi băută caldă, la temperatura camerei sau rece, în funcție de preferințe.

Nici momentul zilei nu este esențial. Băutura poate fi consumată dimineața, în timpul zilei sau seara. Ideea că apa caldă cu lămâie trebuie băută obligatoriu imediat după trezire nu are un avantaj demonstrat față de alte momente.

Există și situații în care apa cu lămâie poate provoca disconfort. Aciditatea citricelor poate agrava arsurile la stomac și regurgitarea la persoanele care suferă de reflux gastroesofagian. În aceste cazuri, consumul seara sau înainte de culcare poate fi deosebit de neplăcut.

Concluzia dieteticienei este una moderată: apa cu lămâie nu este un elixir pentru slăbit, digestie sau „detoxifiere”. Poate fi însă o metodă simplă de a crește aportul de apă, de a înlocui băuturile îndulcite și de a adăuga puțină vitamina C în alimentația zilnică.

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