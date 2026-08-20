E un gest atât de simplu, dar care ajută la rehidratarea organismului după repausul alimentar din timpul nopții. Cu fastingul (postul intermitent) la mare căutare în lumea de azi, decizia de a lua sau nu micul dejun devine una strict personală. Se știe deja de ceva timp că nu este obligatoriu cea mai importantă masă a zilei, dar asta nu înseamnă că ar trebui să o neglijăm. Cheia constă în stilul alimentar și în calitatea primelor alimente consumate.

În acest context, dr. María Dolores de la Puerta, medic și expertă în microbiom intestinal, cu peste două decenii de experiență clinică, a explicat ce înseamnă obiceiurile sănătoase și de ce îngrijirea microbiomului este esențială pentru starea noastră de bine.

Specialista a dezvăluit care este, în viziunea sa, cel mai bun mic dejun pentru stimularea metabolismului, susținerea sănătății digestive și menținerea energiei pe parcursul dimineții. Recomandarea sa nu se limitează doar la o listă de alimente, ci propune un protocol complet ce începe din primul minut de la trezire.

Hidratare înainte de hrană

Conform medicului, ideal este să nu mâncăm imediat ce ne trezim. În schimb, recomandă să începem ziua cu lichide: „un pahar cu apă nu foarte caldă, în care am stors puțină lămâie”. Acest gest simplu ajută la rehidratarea corpului după repausul din timpul nopții, stimulează blând sistemul digestiv și pregătește organismul pentru alimentele ce vor urma.

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După ce a trecut cel puțin o oră (sau chiar două) de la consumul apei cu lămâie, vine și momentul micului dejun propriu-zis. Dr. de la Puerta propune un meniu echilibrat și versatil:

O felie mică de „pâine de calitate” (preferabil fără grâu sau cu maia/fermentație lentă), stropită cu puțin ulei de măsline extravirgin.

Opțional, câteva felii de avocado pentru aportul de grăsimi sănătoase.

O sursă de proteine de calitate: somon, șuncă slabă, ouă sau alte opțiuni similare.

Un mic dejun complet este însoțit de o infuzie, iar experta recomandă ceaiul verde datorită conținutului ridicat de antioxidanți, dar acceptă și ceaiul negru, alb, roșu, matcha sau rooibos și o porție de fructe proaspete, cum ar fi afinele. Pentru cei care vor o notă suplimentară de rafinament, se pot adăuga semințe, muguri sau germeni. O altă alternativă menționată de medic sunt smoothie-urile verzi detoxifiante, preparate din sfeclă, lămâie, ghimbir și alte legume.