Germania se aşteaptă la cea mai mică producţie de vin din ultimii 16 ani. Seceta a afectat recolta de struguri

13 oct. 2026, Agribusiness
Germania se aşteaptă la cea mai mică producţie de vin din ultimii 16 ani. Seceta a afectat recolta de struguri
Foto Unsplash
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Producţia de vin a Germaniei ar putea coborî în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii 16 ani, cu aproximativ 20% sub media multianuală, pe fondul secetei şi al temperaturilor ridicate din timpul verii. Deşi recolta de struguri este mai mică, producătorii estimează că vinurile obţinute vor avea o calitate excepţională, potrivit Institutului German al Vinului (DWI), citat de DPA şi Agerpres.

În prima sa prognoză pentru acest an, publicată marţi, Institutul German al Vinului a estimat că producţia va fi semnificativ sub media multianuală de 8,7 milioane de hectolitri.

Prin comparaţie, Germania a produs 7,1 milioane de hectolitri de vin în 2010 şi 7,7 milioane de hectolitri în 2025, a declarat Ernst Buscher, purtătorul de cuvânt al DWI, la încheierea culesului viţei-de-vie.

Seceta a redus dimensiunea strugurilor

Vara extrem de secetoasă şi însorită a afectat dezvoltarea strugurilor, mulţi dintre aceştia rămânând mici. Efectele au variat însă de la o regiune viticolă la alta, în funcţie de vârsta viţei-de-vie şi de capacitatea solului de a reţine apa.

Potrivit lui Ernst Buscher, viile mai vechi au rezistat mai bine condiţiilor de secetă, datorită rădăcinilor adânci, care le permit să acceseze apa din straturile inferioare ale solului.

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„În special viile mai vechi s-au adaptat la seceta tot mai accentuată din regiunile viticole din ultimii ani şi, datorită rădăcinilor adânci, au rezistat remarcabil de bine la seceta din acest an”, a declarat reprezentantul DWI.

În schimb, plantaţiile mai tinere şi cele amplasate pe soluri mai uşoare au fost afectate vizibil de lipsa apei. În zonele în care a fost posibil, producătorii au recurs la irigare pentru a limita efectele deficitului de apă.

Culesul strugurilor a început mai devreme ca niciodată

Temperaturile ridicate au accelerat şi calendarul recoltării. În august, Institutul German al Vinului anunţa că culesul strugurilor a început mai devreme ca niciodată, după o vară excepţional de călduroasă.

Recoltarea principală a început cu una până la două săptămâni mai devreme decât în ultimii ani şi cu aproximativ patru săptămâni mai devreme decât în urmă cu 30 sau 40 de ani, potrivit lui Ernst Buscher.

Deşi cantitatea de struguri recoltată este mai mică, vinificatorii germani se aşteaptă la vinuri de calitate excepţională. Estimarea finală a producţiei va arăta dimensiunea pierderilor provocate de secetă într-un an în care condiţiile meteorologice au influenţat atât randamentele, cât şi calendarul culesului.

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