Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) își schimbă numele și devine CropLife România. Anunțul a fost făcut pe 3 noiembrie, la București, în cadrul evenimentului „Cultivăm împreună viitorul”. Schimbarea aduce organizația din România alături de CropLife Europe și marchează o apropiere mai puternică de rețeaua europeană din industria protecției plantelor. „AIPROM devine CropLife România, iar această schimbare reprezintă mai mult decât o nouă identitate. Este promisiunea noastră de a evolua, construind pe experiența și parteneriatele dezvoltate de-a lungul anilor”, a declarat Vasile Iosif, președintele CropLife România.

Acesta este încrezător că alinierea la organizația europeană va facilita accesul fermierilor români la informații și soluții dezvoltate la nivel european. „Prin alinierea la CropLife Europe, ne consolidăm legătura cu industria europeană și aducem inovația mai aproape de fermierii români”, a afirmat Vasile Iosif.

Președintele asociației spune că agricultura următorilor ani va trebui să găsească un echilibru între productivitate, tehnologie și protecția mediului. „Credem că viitorul agriculturii se construiește prin echilibrul dintre știință, responsabilitate față de mediu și colaborare. Iar acest viitor îl putem cultiva doar împreună”, a mai arătat el.

Provocări, discuții și profesioniști

Evenimentul de la București a reunit reprezentanți ai industriei de protecție a plantelor, specialiști și profesioniști din sectorul viticol. Discuțiile au vizat provocările fitosanitare, schimbările legislative și utilizarea durabilă a produselor pentru protecția plantelor.

Pe agendă s-au aflat și digitalizarea agriculturii, noile tehnologii și competitivitatea sectorului viticol românesc. Dar schimbarea de identitate nu înseamnă că AIPROM va renunța la programele dezvoltate până acum. CropLife România va continua, printre altele, programul SCAPA, destinat colectării ambalajelor goale provenite de la produsele pentru protecția plantelor.

Un alt proiect este SCUT, program orientat către combaterea produselor contrafăcute din domeniul protecției plantelor. De asemenea, programul TOPPS urmărește protejarea resurselor de apă și promovarea unor practici care reduc riscul contaminării acestora. Asociația va continua și AgriGuide, platformă digitală care oferă informații privind utilizarea responsabilă a produselor fitosanitare. „Sub noua identitate CropLife România, continuăm proiectele și inițiativele care au definit activitatea AIPROM”, a declarat Carmen Botez, director executiv CropLife România.

Potrivit acesteia, organizația va continua să promoveze bunele practici și utilizarea responsabilă a produselor pentru protecția plantelor. „Rămânem dedicați promovării bunelor practici, utilizării responsabile a produselor de protecție a plantelor și dezvoltării unor soluții concrete pentru fermieri și mediu”, a mai afirmat Carmen Botez.

Protecția plantelor, între reglementări și presiunea asupra fermierilor

Schimbarea de identitate vine într-un moment în care sectorul agricol european traversează transformări importante privind utilizarea produselor fitosanitare. Fermierii trebuie să răspundă simultan presiunilor legate de dăunători și boli, cerințelor de mediu și modificărilor cadrului legislativ. În acest context, organizația spune că își va concentra activitatea asupra colaborării dintre industrie, agricultori și autorități.

CropLife România își propune să continue proiectele începute sub numele AIPROM, dar sub o identitate comună cu organizațiile similare din rețeaua europeană.