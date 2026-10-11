VIDEO | „Industria vinului din România nu vorbește cu sine” / Cezar Ioan: Producătorii au nevoie de o strategie comună pentru a deveni vizibili în străinătate

11 oct. 2026, Disputandum
FOTO: G4Food
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Una dintre problemele industriei românești a vinului nu este producția, ci lipsa cooperării între producători, consideră Cezar Ioan. Invitat în podcastul „Disputandum” realizat la G4Food de Cosmin Dragomir, acesta spune că reprezentanții industriei nu au reușit să construiască suficient un mesaj comun despre vinul românesc. „Industria românească devine o industrie care nu vorbește cu sine, nu vorbește între ea”, afirmă publisherul Vinul.ro.

Problema devine vizibilă mai ales la târgurile internaționale. România participă la astfel de evenimente, însă poate rămâne aproape invizibilă printre miile de expozanți dacă fiecare producător încearcă să se promoveze individual.

Cezar Ioan spune că un importator sau cumpărător din Marea Britanie, Statele Unite ori alte piețe nu va veni în România pentru a descoperi separat fiecare cramă. În opinia sa, producătorii ar avea mai multă forță dacă ar reuși să comunice împreună câteva caracteristici clare și reale despre originea, calitatea și diversitatea vinului românesc.

Industrie tânără

Lipsa cooperării are și o explicație istorică, consideră el. Industria modernă a vinului este relativ tânără, investițiile importante fiind realizate mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană. „Încă e teenager”, spune Cezar Ioan despre industria modernă, referindu-se la lipsa unei culturi consolidate a cooperării.

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La aceasta se adaugă, spune el, neîncrederea dintre producători și tendința de a privi crama ca pe o afacere individuală, uneori finanțată din venituri obținute în alte domenii.

 

 

 

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