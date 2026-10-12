Ameninţaţi de o scădere drastică a consumului de vin, unii producătorii de vin din California analizează posibilitatea de înlocui viţa de vie cu agave şi a produce o versiune americană de tequila, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

Stuart Woolf se numără printre cei care pariază pe agave, o plantă suculentă, cu frunze ţepoase de culoare albastru-verzui folosită în Mexic pentru producţia de tequila şi mezcal. În ultimii patru ani, Stuart Woolf a cultivat aproximativ 550 de acri (circa 220 de hectare) cu agave în Huron, California, şi intenţionează să mai adauge încă 150 de acri.

Pasiunea pentru tequila a locuitorilor Californiei a fost „unul dintre motivele pentru care am fost atât de entuziasmat să cultiv această plantă”, a spus Stuart Woolf. „Avem aici 40 de milioane de locuitori, dintre care 40% se identifică drept latino sau hispanici. Este un loc excelent pentru a încerca să introducem o nouă categorie de băuturi spirtoase din agave”, a adăugat Stuart Woolf.

Agave este mai ieftin de plantat şi cultivat decât viţa de vie. De asemenea, necesită mai puţină apă şi mai puţină întreţinere decât viţa de vie. Acest aspect este esenţial pentru Woolf, care caută modalităţi alternative de utilizare a celor 30.000 de acri ai fermei sale, o mare parte din această suprafaţă fiind supusă unor restricţii dure privind consumul de apă.

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„Este o modalitate prin care pot proteja locurile de muncă, pot continua să cultiv pământul şi pot păstra proprietăţile în cadrul familiei”, a spus Woolf.

În pofida costurilor şi a consumului de apă mai reduse, renunţarea la viaţa de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoştinţele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente. În paralel, recenta prăbuşirea a preţului agavelor în Mexic a urmat acelaşi ciclu de expansiune şi recesiune specific pieţei strugurilor. Agavele cresc lent şi sunt recoltate, de regulă, la cinci ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe.

Pe lângă aceşti factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. În aceste condiţii, se pune întrebare dacă vor accepta consumatorii o băutură spirtoasă din agave care nu provine din Mexic?

Însă lucrurile arată şi mai prost pentru cultivatorii de viţă-de-vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanţă Circana. Această categorie, care generează anual peste 15 miliarde de dolari prin canalele de retail monitorizate de Circana, nu a mai înregistrat creşteri după 2022.

Pe fondul scăderii cererii, unii cultivatori îşi scot viţa-de-vie sau îşi lasă recoltele să putrezească, a precizat Dale Stratton, director general al Azur Associates, o firmă de consultanţă în industria băuturilor alcoolice. Problemele viticultorilor au fost amplificate de costurile mai mari cu forţa de muncă şi de cheltuielile operaţionale ridicate.

În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele opt luni, în timp ce vodca, whisky-ul şi alte băuturi spirtoase au înregistrat scăderi de cel puţin 1,5% în acelaşi interval. Exporturile Mexicului către SUA au crescut cu aproximativ 30% ca volum între 2020 şi 2025, în ciuda unei scăderi de circa 1% înregistrate anul trecut, potrivit Consiliului producătorilor mexicani de tequila.

Deşi producţia de agave din California este în creştere, există blocaje pe partea de procesare a plantelor de agave în băutură alcoolică. Este un proces care necesită foarte multă mână de lucru şi care presupune tăierea frunzelor ţepoase de pe inima plantei. Ulterior, aceste inimi sunt preparate timp îndelungat, apoi zdrobite pentru a se extrage sucul, care trebuie să fermenteze şi, ulterior, distilat.

Connor Vaccaro, fondatorul Calave Spirits, afirmă că este, probabil, unul dintre puţinii producători care dispun de echipamentele de distilare necesare pentru a produce cantităţi mari de tequila în California. „Încercăm pur şi simplu să aducem capacitatea de distilare la nivelul necesar”, a declarat Vaccaro, care este şi producător de vinuri. „Sper să îmi extind activitatea în următorii câţiva ani pentru a face faţă acestei cereri”, a adăugat Vaccaro.

Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenţie situaţia din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste patru miliarde de dolari pentru această ţară, potrivit unui raport din 2025 al World Spirits Alliance, o organizaţie globală care reprezintă interesele sectorului.