Am găsit pe Amintiri Gustoase povestea unui preparat bănățean pe care nu l-am văzut pe nicio listă de rețete la niciun creator gastronomic din România. Nici măcar la cei vin din această regiune a României. Nici măcar la Radu Anton Roman.

Ce e cornuta bănățeană

Un fel de cheescake, dar cu făină de mălai. Pare rețetă de păstori, căci are brânză de două feluri, făină de mălai și smântână. Rețeta e cu zahăr, dar cred că e genială și sărată. N-am făcut-o încă, o să încerc cât de curând.

Totul se toarnă într-o tavă și se face la cuptor. Mai simplu nu se poate. E bun și de aperitiv (în varianta sărată) și de desert (cu zahăr) și de mic dejun și de cină și de luat în pachet la muncă sau la drum. Cum probabil că oamenii îl și luau. Că era hrănitor și brânza, așa gătită, nici nu se strica la fel de ușor pe căldură.

Rețeta de cornuta, un fel de cheesecake bănățean cu făină de mălai

E vorba de cornuta, care se face, spune povestitoarea în video-ul ce însoțește rețeta, „dintr-un șol de smântână și caș cât să ajungă”.

Nu contează dacă e de vacă sau de oaie, „ge care va plașie”, mai zice Ștefania Bijan, a cărei rețetă o promovează siteul de cultură gastronomică.

Cașul se frământă bine, până se fărâmițează. Peste el se sfărâmă bucățele de brânză tare și sărată, atât cât să săreze întregul amestec „numa’ cât trăbie, să va placă la gură”. Nu e o cantitate exactă de sare, ci depinde de gustul fiecăruia. Dacă brânza e mai mult sau mai puțin sărată și cum vrea cine gătește.

Se pun apoi șase sau șapte ouă proaspete, depizând de mărimea lor. Se sparg întregi peste brânza frîmântată, apoi se adaugă și câteva linguri de zahăr, toto după gust, apoi „un șol și jumătate de smântână”, adică vreo 350-400 de g de smântână și vreo cinci mâini de „fanină ge cucuruz”, adică făină de porumb, mălai măcinat fin.

Se amestecă totul până la omogenizare, se toarnă compoziția într-o tavă mare de cuptor și se lasă până e „braun-auriu” la suprafață.

Cea care a păstrat în scris aceste îndrumări pentru Amintiri Gustoase este Ștefania Bijan, cunoscută și ca Fana lu’ Pascu, din Cornereva, în Banatul de munte. A învățat să gătească de la bunica Maria, iar în rețetele sale a păstrat și felul de a vorbi despre mâncare.