Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata din România a crescut cu doar 0,1% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a înregistrat o scădere de 9,8%, în timp ce segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului a pierdut 4%, informează Agerpres.

Datele INS arată o evoluție aproape stagnantă a comerțului cu ridicata din România în perioada ianuarie-septembrie 2026. Creșterea de 0,1% a cifrei de afaceri s-a menținut atât în seria brută, cât și în cea ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Evoluțiile din piață au fost diferite în funcție de sectorul de activitate. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, unde cifra de afaceri a avansat cu 11,6%, și în comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, cu un plus de 8,9%.

Comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a crescut cu 4,2%.

În schimb, sectoarele agricole și alimentare au încheiat primele nouă luni ale anului pe minus. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a scăzut cu 9,8%, iar cel al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a înregistrat o diminuare de 4%.

Scăderi au mai fost consemnate în comerțul cu ridicata nespecializat, de 15,2%, și în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, de 10,2%. Comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a pierdut 2,7%.

Comerțul cu ridicata a scăzut cu 1,1% în septembrie

În septembrie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a fost cu 1,1% mai mică decât în aceeași lună din 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată sezonier și în funcție de zilele lucrătoare.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, unde scăderea a ajuns la 20,3%, și în comerțul cu ridicata nespecializat, cu un minus de 19,5%.

Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a scăzut cu 11%, iar cel al echipamentului informatic și de telecomunicații cu 9,6%.

În sectorul alimentar, băuturi și tutun, cifra de afaceri s-a diminuat cu 1,6% față de septembrie 2025.

Au existat și segmente cu evoluții pozitive. Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a crescut cu 12,8%, iar comerțul cu ridicata specializat al altor produse a avansat cu 12,7%.

Creștere de 3,8% față de august, dar scădere pe segmentul agricol

Comparativ cu august 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut în septembrie cu 3,8%, ca serie brută. Avansul a fost susținut de mai multe categorii de activitate.

Comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a înregistrat cea mai mare creștere lunară, de 19%, urmat de comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, cu 16,7%.

Activitățile de intermediere au crescut cu 7,9%, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri cu 7,2%, iar comerțul nespecializat cu 7,1%.

În sectorul alimentar, băuturi și tutun, cifra de afaceri a crescut ușor, cu 0,8%, față de luna august.

Singura categorie care a înregistrat o scădere a fost comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, cu un minus de 17,7%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut în septembrie cu 2,3% față de luna precedentă, potrivit INS.