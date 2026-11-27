Sile Cămătaru și fiul său, Nuțu-Mario Balint, sunt suspectați de procurorii DIICOT că ar fi constrâns trei proprietari ai pieței agroalimentare Târgul Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, să plătească lunar taxe de protecție cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei. Potrivit referatului de arestare preventivă, în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026, cei doi ar fi obținut aproximativ 185.000 de lei, un autoturism Range Rover și produse alimentare de patru ori pe săptămână, notează Digi 24.

Potrivit procurorilor DIICOT, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, și fiul său, Nuțu-Mario Balint, ar fi folosit pretextul asigurării unor servicii de pază în cadrul pieței agroalimentare Târgul Pucheni pentru a solicita bani de la proprietarii acesteia.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra celor trei proprietari, Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Gabriel-Alexandru Arapalea și Ruse-Petre-Lucian Cioboată, zis „Lucică”, determinându-i să achite lunar sume de bani cu titlu de taxă de protecție.

Sumele solicitate ar fi variat între 7.500 și 12.500 de lei pe lună, iar totalul încasat în perioada investigată ar ajunge la aproximativ 185.000 de lei.

Sile Cămătaru ar fi primit și un Range Rover, dar și produse alimentare

Pe lângă banii solicitați lunar, procurorii susțin că Sile Cămătaru ar fi primit, după eliberarea din penitenciar, un autoturism Range Rover de la unul dintre proprietarii pieței, Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”.

De asemenea, acesta ar fi beneficiat de produse alimentare provenite din Târgul Pucheni, de patru ori pe săptămână, potrivit referatului procurorilor.

Anchetatorii descriu în document mai multe discuții interceptate în care proprietarii pieței ar fi încercat să negocieze sumele solicitate sau să amâne plata banilor. Procurorii susțin că amenințările și presiunile exercitate de cei doi i-ar fi determinat pe aceștia să continue plățile.

Sile Cămătaru, suspectat și de camătă

În același dosar, Vasile Balint este suspectat și de camătă. Potrivit DIICOT, în perioada mai-iulie 2026, acesta ar fi acordat împrumuturi cu dobândă unor persoane, respectiv Silviu Toma, zis „Piticu”, și George-Ionuț Juverdeanu, fără să fie autorizat în acest sens.

În cazul lui Juverdeanu, procurorii susțin că o datorie urma să fie achitată prin efectuarea unor lucrări la un imobil deținut de Sile Cămătaru, respectiv scoaterea rădăcinilor unui copac.

Într-un mesaj transmis în 14 iulie 2026, Sile Cămătaru l-ar fi amenințat pe acesta că se va deplasa la domiciliul său dacă nu își îndeplinește obligațiile. Anchetatorii susțin că mesajul avea scopul de a-l constrânge să presteze serviciile respective pentru stingerea datoriei.

Nouă persoane, arestate preventiv în dosarul Clanului Cămătarilor

Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru și a altor șapte persoane, cerere admisă de instanță pentru toate cele nouă persoane.

Membrii grupării fuseseră reținuți pentru 24 de ore în cadrul unui dosar care vizează controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească și de manele.

În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori au fost ridicați 420.000 de euro și trei arme neletale. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.