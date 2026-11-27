Aproape 40% dintre familiile cu copii participante la un sondaj World Vision România estimează că vor cumpăra mai puține alimente pentru masa de Crăciun decât anul trecut. Mai mult, una din patru familii ia în calcul să renunțe la cadourile pentru copii pentru a putea acoperi cheltuielile cu mâncarea, în timp ce aproape un sfert dintre respondenți cred că vor fi nevoiți să amâne plata unor facturi.

Datele provin din sondajul „Cât costă bucuria de Crăciun?”, realizat în noiembrie 2026 de Fundația World Vision România, la care au participat 771 de familii cu copii din 17 județe. Dintre acestea, 95,3% locuiesc în mediul rural.

Aproape un sfert dintre familii au un buget sub 400 de lei pentru masa de Crăciun

Pentru 23,6% dintre familiile participante la sondaj, bugetul disponibil pentru masa de Crăciun va fi mai mic de 400 de lei. Alte 15,7% estimează că vor avea între 400 și 599 de lei, în timp ce 10,6% se așteaptă la un buget cuprins între 600 și 799 de lei.

Doar 15,3% dintre respondenți estimează că vor putea aloca cel puțin 1.000 de lei pentru masa de sărbători. Aproape trei din zece familii, respectiv 28,8%, nu pot estima încă suma disponibilă.

Diferențele se reflectă și în cantitatea de alimente pe care familiile spun că o vor cumpăra. Astfel, 39,3% estimează că vor achiziționa mai puține produse decât anul trecut, în timp ce 38,4% cred că vor cumpăra aproximativ aceeași cantitate.

Doar 28,3% dintre familiile chestionate cred că vor reuși să pregătească integral masa de Crăciun pe care și-o doresc. Aproape jumătate, 45,1%, spun că vor putea face acest lucru doar parțial.

Principala dificultate este reprezentată de prețurile ridicate ale alimentelor, menționate de 69,3% dintre respondenți. Urmează facturile și cheltuielile gospodăriei, cu 58,5%, veniturile insuficiente, cu 39%, și cheltuielile pentru copii, cu 28,7%.

Carnea, cozonacul și fructele, printre produsele la care familiile ar putea renunța

Pentru 52,5% dintre respondenți există cel puțin un aliment pe care și-ar dori să îl aibă pe masa de Crăciun, dar nu sunt siguri că și-l vor permite.

Carnea și preparatele din carne sunt cel mai frecvent menționate, de 25,8% dintre participanți. Urmează cozonacul, prăjiturile și torturile, cu 15,3%, fructele, cu 13,7%, dulciurile, cu 10,2%, și peștele, cu 8,3%.

Sarmalele și salata de boeuf, preparate asociate în mod tradițional cu masa de sărbători, sunt menționate de 6,5% dintre respondenți.

Răspunsurile părinților arată că unele familii vor încerca să reducă dimensiunea cumpărăturilor și să se limiteze la produsele considerate esențiale. „Cu bugetul pe care îl avem, ne permitem strictul necesar”, a declarat unul dintre participanți. Un alt respondent a spus: „Ne vom chibzui și vom avea câte puțin din toate”.

Una din patru familii ar putea renunța la cadourile copiilor pentru a cumpăra alimente

Pentru a putea acoperi cheltuielile cu masa de Crăciun, familiile iau în calcul să reducă sau să amâne alte plăți.

Cele mai frecvente renunțări vizează îmbrăcămintea și încălțămintea, menționate de 36,6% dintre respondenți. Cadourile pentru copii apar pe locul următor, cu 25,8%, urmate de plata facturilor, cu 23,5%, și cheltuielile pentru alimentația obișnuită, cu 22,6%.

Doar 9,2% dintre familii consideră că nu vor fi nevoite să renunțe la alte cheltuieli pentru a pregăti masa de sărbători.

Întrebați ce cred că este cel mai important pentru copii de Crăciun, 45% dintre părinți au indicat timpul petrecut cu familia. Pentru 23,7%, cel mai important este ca cei mici să primească un cadou, iar 19,3% au menționat bucuria tradițiilor de Crăciun.

Opt din zece familii spun că au crescut cheltuielile pentru alimente în ultimul an

Presiunea asupra bugetelor gospodăriilor este vizibilă și în cheltuielile curente. Potrivit sondajului, 81,8% dintre familii declară că au cheltuit mai mult pentru alimente în ultimele 12 luni. Aproape jumătate dintre respondenți, 49,9%, spun că aceste cheltuieli au crescut foarte mult.

În ultimele trei luni, 77% dintre familii au fost nevoite să cumpere mai puține alimente sau să renunțe la anumite produse din cauza prețurilor. Pentru 40,9%, acest lucru s-a întâmplat frecvent, iar pentru 36,2%, ocazional.

Cele mai frecvente renunțări au vizat dulciurile, menționate de 59,9% dintre familiile care au indicat cel puțin un produs la care au redus consumul. Urmează carnea, cu 48,7%, peștele, cu 46,5%, fructele, cu 32,3%, și lactatele, cu 30,6%.

Un alt indicator al dificultăților financiare este faptul că 37,9% dintre părinții chestionați spun că, în ultimele 12 luni, au existat situații în care au mâncat mai puțin pentru ca cei mici să aibă suficientă mâncare. Pentru 21,1% dintre aceștia, situația s-a repetat de multe ori.

Totodată, 56,4% dintre gospodăriile participante la sondaj declară venituri lunare totale sub 3.500 de lei, din toate sursele, inclusiv salarii, alocații, pensii și ajutoare sociale.

World Vision România pregătește pachete alimentare pentru peste 500 de familii

În contextul acestor dificultăți, Fundația World Vision România derulează campania „Pune bucuria pe masa de Crăciun!”, prin care își propune să ofere pachete cu alimente de bază și produse specifice sărbătorilor pentru peste 500 de familii din programul „Pâine și Mâine”.

Un pachet destinat unei familii formate din doi părinți și doi copii costă 350 de lei.

Cei care doresc să contribuie pot dona 90, 150 sau 350 de lei, precum și orice altă sumă de minimum 10 lei, prin intermediul paginii oficiale a campaniei: World Vision România.

Programul poate fi susținut și printr-o donație lunară de 4 euro, prin SMS la numărul 8864, cu textul SPERANȚA.

În prezent, peste 1.500 de copii sunt înscriși în programul „Pâine și Mâine”, care le oferă o masă caldă în fiecare zi de școală. În cei zece ani de existență, programul a sprijinit peste 5.000 de copii și a oferit mai mult de 1,5 milioane de mese calde.

Sondajul World Vision România nu este reprezentativ la nivel național, iar rezultatele nu pot fi generalizate la întreaga populație a țării. Cercetarea a inclus 771 de familii cu copii din proiectele fundației, din 17 județe, dintre care 95,3% provin din mediul rural.