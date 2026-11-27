Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, comercializate în magazinele Auchan România, au fost retrase de la vânzare și rechemate de la consumatori, după ce la suprafața produselor au fost observate modificări care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului. ANSVSA le recomandă cumpărătorilor să nu consume produsele din lotul vizat și să le returneze până la 8 decembrie 2026, conform Realitatea.net.
Retragerea a fost inițiată de producătorul FIRENZE COM SRL, din Ploiești, în colaborare cu rețeaua Auchan România, și a fost anunțată vineri, 27 noiembrie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Potrivit autorității, decizia a fost luată după identificarea unor „modificări vizibile și atipice la suprafața produselor”, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.
Măsura de retragere și rechemare vizează două sortimente de pastă tartinabilă, comercializate în ambalaje de 220 de grame:
Ambele produse sunt fabricate de compania FIRENZE COM SRL, din Ploiești.
Potrivit informațiilor publicate de ANSVSA, retragerea vizează lotul L260729, cu data de expirare 29.07.2028.
Consumatorii care au cumpărat produse din acest lot sunt sfătuiți să nu le consume, din cauza modificărilor constatate la suprafața acestora și a riscului de dezvoltare a mucegaiului.
Produsele pot fi returnate până la data de 8 decembrie 2026, la Serviciul Clienți al magazinului Auchan de unde au fost achiziționate.
Returnarea se face în baza bonului fiscal, potrivit informării transmise de ANSVSA.
Autoritatea recomandă consumatorilor să verifice denumirea produselor și numărul lotului de pe ambalaj și să nu consume produsele care corespund informațiilor din anunțul de rechemare.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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