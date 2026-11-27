Producătorul de lactate Olympus a colectat aproximativ 119.000 de tone de lapte de la fermieri români în 2025, printr-o rețea de peste 1.200 de producători și trei centre regionale de colectare. Compania mizează pe investiții în logistică, automatizarea depozitării și valorificarea surplusului alimentar pentru a reduce pierderile din lanțul de aprovizionare. În perioada 2023-2025, producătorul afirmă că a donat peste 1,8 milioane de produse alimentare, informează Economedia.

Industria lactatelor depinde de o infrastructură eficientă de colectare și transport, deoarece laptele crud trebuie păstrat în condiții controlate și procesat într-un interval scurt de timp. În acest context, organizarea relației cu fermierii, capacitatea logistică și gestionarea stocurilor pot influența atât costurile de producție, cât și cantitățile de alimente care ajung să fie risipite.

Un exemplu este modelul dezvoltat de Olympus Foods România, care colaborează cu peste 1.200 de fermieri români. În 2025, compania a colectat aproximativ 119.000 de tone de lapte prin intermediul a trei centre regionale din Banat, Dobrogea și Oltenia.

Centrele de colectare facilitează accesul fermelor mici la procesator, fără ca acestea să fie nevoite să organizeze individual transportul unor cantități reduse de lapte.

Potrivit companiei, pentru lactatele fabricate în România și comercializate pe piața locală este utilizat exclusiv lapte românesc. Aproximativ 65% din producția fabricii din Brașov este destinată pieței interne, iar 35% merge către export.

Cum reduce Olympus pierderile din colectarea și procesarea laptelui

În industria lactatelor, intervalul dintre colectarea laptelui și procesare este esențial pentru păstrarea calității materiei prime.

Potrivit reprezentanților companiei, laptele este transportat în condiții de temperatură controlată și verificat în trei etape: la fermă, în centrele regionale de colectare și la fabrică. Procesarea are loc în maximum 24 de ore de la colectare.

O altă sursă de pierderi în industria alimentară este supraproducția. Pentru a limita cantitățile care nu pot fi comercializate, Olympus afirmă că își adaptează producția în funcție de comenzi și de estimările privind consumul, folosind instrumente digitale pentru gestionarea stocurilor.

Investițiile în depozitare fac parte din aceeași strategie. În 2024, compania a inaugurat la Brașov un centru logistic automatizat, cu o capacitate de aproximativ 32.000 de paleți.

Sistemul permite depozitarea pe verticală, transportul automatizat al produselor și monitorizarea temperaturii, contribuind la gestionarea stocurilor și la eficientizarea operațiunilor logistice.

Peste 1,8 milioane de produse alimentare donate în trei ani

Produsele care se apropie de termenul de valabilitate, dar sunt încă sigure pentru consum, pot fi valorificate prin reduceri de preț sau prin donații către organizații sociale.

La magazinul propriu al Fabricii de Lapte Brașov, Olympus comercializează produsele apropiate de termenul de valabilitate cu reduceri care pot ajunge la 80%, potrivit informațiilor furnizate de companie.

Pentru alimentele care nu mai pot fi vândute prin canalele obișnuite, producătorul a dezvoltat parteneriate cu organizații sociale. Compania susține că, în perioada 2023-2025, a donat peste 1,8 milioane de produse alimentare.

Produsele care nu mai pot fi valorificate pentru consum sunt direcționate către stația de biogaz a fabricii, împreună cu alte resturi organice rezultate din procesare.

În 2025, producția de biogaz a crescut cu 40% față de anul precedent. Tot anul trecut, compania a pus în funcțiune un sistem de cogenerare, care produce simultan energie electrică și termică.

Potrivit datelor comunicate de Olympus, biogazul produs și utilizat intern a acoperit peste un sfert din necesarul de gaz natural al fabricii.

58,2 milioane de tone de alimente risipite anual în Uniunea Europeană

Risipa alimentară rămâne o problemă majoră la nivel european, iar pierderile nu apar exclusiv în gospodării. Acestea se înregistrează de-a lungul întregului lanț alimentar, de la producția agricolă și procesare până la distribuție și consum.

Potrivit datelor Eurostat, în Uniunea Europeană au fost generate 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare în 2023, echivalentul a aproximativ 130 de kilograme pentru fiecare locuitor.

Gospodăriile au fost responsabile pentru 53% din cantitatea totală, însă o parte importantă a risipei apare și în etapele de producție, procesare și distribuție.

Pentru companiile din industria alimentară, reducerea pierderilor are implicații atât economice, cât și de mediu. Materia primă, energia, transportul și depozitarea presupun costuri, iar produsele care nu ajung să fie consumate înseamnă resurse și valoare economică pierdute.