Zilele călduroase de vară cer mese ușoare, proaspete și rapid de preparat, care să nu ne țină ore întregi în bucătărie. Această salată de vară cu pui este alegerea ideală: un preparat hrănitor, bogat în culori și arome, gata în doar câteva minute. Combinația dintre carnea fragedă de pui, legumele crocante și un sos fin din iaurt și maioneză transformă această rețetă într-un prânz sau o cină perfectă pentru zilele toride.

Ingrediente pentru salata de vară cu pui

Piept de pui (gătit la grătar, fiert sau rămas de la o masă anterioară, ca în cazul meu)

Roșii proaspete și copate

Avocado bine copt

Castraveți

Ceapă verde

Pentru sos: iaurt natural și maioneză (în proporții egale sau după gust)

Sare, piper proaspăt măcinat, usturoi și puțin suc de lămâie (opțional, pentru avocado).

Preparare pas cu pas

Dacă nu e gătită, pregîtim carnea de pui pe grătar. Tăiem carnea de pui în cuburi potrivite. Spălăm bine legumele. Tăiem roșiile, castraveții și pulpa de avocado în cuburi similare cu cele de pui. Tocăm mărunt ceapa verde pentru un plus de prospețime și culoare. Într-un bol mic, amestecăm iaurtul cu maioneza până obținem un dressing omogen și cremos. Condimentăm cu un praf de sare, usturoi și piper. Eu am folosit alioli care este maioneză cu usturoi. Nu puneți mult usturoi, doar pentru aromă. Într-un bol mare de salată, adăugăm cuburile de pui, legumele tăiate (roșiile, avocado, castraveții și ceapa verde) și turnăm sosul cremos deasupra. Amestecăm ușor toate ingredientele, astfel încât sosul să îmbrace frumos fiecare element, fără a zdrobi bucățile de avocado.

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Salata este gata în doar câteva minute și poate fi servită imediat.

Poftă bună!