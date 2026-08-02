Piersici, piersici plate și nectarine. Toate provin din livada pe care Tzompa Ferentz o îngrijește în Berchez, în Maramureș. Nu sunt fructe aduse de la sute de kilometri, ci sunt culese din plantația familiei și transportate direct la vânzare.

În ziua în care l-am întâlnit, producătorul adusese aproximativ 150 de kilograme de fructe. Toată cantitatea era deja comandată. Este sezonul piersicilor, iar cererea este bună atât la punctul de vânzare, cât și acasă, în Berchez.

Recolta din acest an a venit după două sezoane în care vremea a distrus aproape întreaga producție. „Anul trecut totul a înghețat, acum doi ani a bătut gheața tot, iar anul acesta am reușit”, povestește Tzompa Ferentz.

În prezent, livada ocupă aproximativ 60 de ari. Producătorul a mai plantat încă 25 de ari, care vor începe să rodească în anii următori. Extinderea este făcută treptat, la fel ca alegerea soiurilor. Pomii au fost plantați astfel încât fructele să nu se coacă toate în același timp. Săptămâna viitoare vor apărea caisele și alte soiuri de piersici. Această succesiune îi permite să culeagă și să vândă cantități mai mici pe o perioadă mai lungă. „Am plantat soiurile în așa fel încât să se coacă pe rând. Altfel, nu putem vinde totul”, explică producătorul.

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Aceeași strategie a fost aplicată și în cazul prunilor. În livadă există aproximativ opt soiuri, cu perioade diferite de coacere. În loc să aibă o cantitate foarte mare de prune într-un interval scurt, familia poate recolta și vinde treptat.

Tzompa Ferentz nu procesează fructele și nu produce pălincă. Spune că reușește să vândă întreaga recoltă în stare proaspătă tocmai datorită modului în care a fost organizată livada. Pe lângă piersici, nectarine și caise, cultivă mere, prune și o cantitate mai mică de pere. Experiența sa în pomicultură este însă mult mai veche decât plantația de piersici. De măr și prun se ocupă de aproximativ 40 de ani. Piersicii și caișii au fost plantați în urmă cu 11 ani.

Caisele, cele mai sensibile

Dintre toate fructele, caisele s-au dovedit cele mai greu de obținut. Pomii au aceeași vârstă ca piersicii, dar recolta din această vară va fi abia a doua în 11 ani. „O singură dată am cules în 11 ani. Aceasta este a doua oară”, spune producătorul. Înghețul și bolile au compromis recoltele în ceilalți ani. Caisul este foarte sensibil, iar florile sale, care apar devreme, pot fi distruse ușor de temperaturile scăzute. Din acest motiv, caisele locale sunt mai rare și vor fi vândute cu 15 lei kilogramul. Piersicile costă 10 lei kilogramul. Fructele sunt valorificate la târgul „Roade de oraș”, locul unde se întâlnesc câțiva mici producători și livrează comenzile obținute online în timpul săptămânii.

După două sezoane pierdute, cele 150 de kilograme pregătite pentru clienți reprezintă mai mult decât marfa unei singure zile. Sunt rezultatul unei livezi gândite cu răbdare, în care soiurile se coc pe rând, dar și al încăpățânării de a continua după îngheț, grindină și ani în care unii pomi nu au oferit aproape nimic.