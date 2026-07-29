Atunci când ți-au rămas câteva chifteluțe și n-ai absolut niciun chef să pornești aragazul, această salată te scoate din încurcătură. Se face rapid, simplu, din câteva ingrediente, este proteică și gustoasă.

Ingrediente pentru salata de chifteluțe

Câteva chiftele care au rămas prin frigider

O ceapă roșie mică

2-3 ouă

2 linguri maioneză de casă

2-3 linguri iaurt grecesc cremos

Sare și piper.

Preparare pas cu pas

Fierbem ouăle. Să iasă destul de tărișoare. Cam 10-12 minute. Le curățăm și le tăiem în sferturi. Chiftelele sunt cele care rămân din ziua anterioară. Dacă faci special, se pot prăji sau se pot coace în tavă la cuptor ori în friteuza cu aer cald. Le tăiem și pe ele în sferturi. Preparăm o maioneză de casă, apoi amestecăm 2 linguri de maioneză cu 3 de iaurt grecesc, sare și piper. Opțional și puțin suc de lămâie și coajă rasă de lămâie. Tăiem ceapa „peștișori”, felii subțiri. Apoi așezăm toate ingredientele într-un castron și turnăm sosul de maioneză și iaurt pe deasupra.

Poftă bună!