Un virus care nu fusese identificat până acum la animale din Europa a fost descoperit la bovine din sudul Germaniei. Animalele infectate au prezentat febră, diaree și o scădere a producției de lapte, iar cercetătorii încearcă să stabilească efectele agentului patogen și viteza cu care acesta s-ar putea răspândi.

Virusul a fost identificat de Institutul Friedrich-Loeffler, instituția federală germană specializată în sănătatea animalelor, după analizarea a patru probe provenite de la bovine din landul Baden-Württemberg.

Un virus înrudit cu agenți patogeni întâlniți în alte regiuni

Analizele de laborator au arătat că este vorba despre un Orthobunyavirus din grupul Simbu. Virusurile din această categorie sunt întâlnite în principal în Africa, Asia și Australia și sunt transmise prin înțepătura unor musculițe hematofage din genul Culicoides.

Noul agent patogen nu a fost încă descris complet. Secvențierea genetică a indicat însă o legătură apropiată cu virusurile Shamonda, motiv pentru care cercetătorii îl numesc, deocamdată, „Shamonda-like”. Potrivit informațiilor publicate în presa germană, animalele au fost testate inițial pentru virusul Schmallenberg și pentru alți agenți patogeni cunoscuți, însă rezultatele au fost negative. Investigațiile suplimentare au dus la identificarea noului virus. Animale cu simptome asemănătoare fuseseră observate anterior și în Elveția și Franța, scrie WELT

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Insectele care transmit virusul rămân active până în noiembrie

Cele mai multe îmbolnăviri din Germania au fost semnalate în luna iulie, în special în ferme din Baden-Württemberg. Cercetătorii avertizează că musculițele Culicoides pot rămâne active până în luna noiembrie, ceea ce ar putea favoriza răspândirea virusului în următoarele luni. La bovinele adulte, manifestările observate până acum au fost febra, diareea și reducerea temporară a producției de lapte. Specialiștii trebuie să stabilească însă ce specii de rumegătoare sunt vulnerabile și cât de severe pot deveni formele clinice.

O preocupare importantă este legată de posibilele consecințe asupra femelelor gestante. Alte virusuri din grupul Simbu pot traversa placenta și, în funcție de momentul infectării, pot provoca avorturi, fătări premature, produși morți sau malformații congenitale. Aceste efecte nu au fost demonstrate până acum în cazul noului virus. Riscul este analizat pornind de la comportamentul agenților patogeni înrudiți, printre care virusul Schmallenberg, identificat pentru prima dată în Germania în 2011. Acesta s-a răspândit ulterior în mii de exploatații europene și a provocat malformații la miei, viței și iezi, arată Institutul Friedrich-Loeffler.

Nu există indicii privind un risc relevant pentru oameni

Pe baza datelor disponibile, Institutul Friedrich-Loeffler consideră că noul virus nu prezintă un risc relevant de infectare pentru oameni. Evaluarea trebuie însă confirmată prin cercetări suplimentare, deoarece agentul patogen nu a fost încă suficient caracterizat. Investigațiile din următoarele săptămâni ar urma să arate cât de repede se răspândește virusul și care sunt consecințele sale asupra sănătății animalelor. Cercetătorii nu exclud nici dezvoltarea unui vaccin, dacă evoluția situației epidemiologice va face necesară o asemenea măsură.