VIDEO | Cum văd românii bucătăria spaniolă. Sorin Barbu (Casa España): Românii care ne calcă pragul știu exact ce vor. 7 din 10 clienți comandă paella

02 aug. 2026, Interviuri
Foto: G4Food
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După o experiență de șapte ani în industria ospitalității din Spania, unde a învățat bucătărie și gestionarea unui restaurant, Sorin Barbu s-a întors în București în 2008 și a dezvoltat o afacere de succes dedicată gastronomiei spaniolе. Astăzi, antreprenorul deține restaurantul Casa España, un magazin de jamón, cel mai mare magazin online cu produse spaniole din România (alioli.ro) și cinci pescării, fiind singurul român care cumpără pește direct din portul spaniol Villajoyosa.

În cadrul interviului acordat G4Food.ro, Sorin Barbu a deszvăluit cum văd românii bucătăria spaniolă.

Reporter: Cum vezi comunitatea de români din Spania? Își păstrează obiceiurile culinare sau au preluat bucătăria locală?

Sorin Barbu: Depinde de zonă și de vârstă. Tinerii au trecut masiv pe bucătăria spaniolă. Urmăresc videoclipuri cu tineri români de acolo care gătesc spaniol, dar care reușesc în mod frumos să introducă și rețete românești, arătând spaniolilor ce gătea bunica sau mama lor în România. Este o punte culturală foarte frumoasă.

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Reporter: Dar clienții români care vin la Casa España în București? Cât de bine cunosc bucătăria spaniolă?

Sorin Barbu: Românii care ne calcă pragul știu exact ce vor. În București sunt mai multe restaurante cu specific spaniol, iar clientul care vine la noi vrea o paella adevărată, cu socarrat (n.r.- crusta de orez prinsă de fundul tigăii). Nu poți să-i faci un orez simplu în bucătărie, să i-l pui într-o tigaie de paella și să-i spui că e paella autentică. Românii cer pimientos de Padrón, un alioli bun, iar 7 din 10 comensali comandă paella.

Citește interviul complet aici.

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