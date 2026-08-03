03 aug.
Ne ajută sau mai mult ne zăpăcește? Cum să citim un meniu de vinuri – și să „citim”, astfel, și restaurantul, în general? Ce informații trebuie neapărat să se regăsească în lista de vinuri și ce informații ar fi de dorit? Cum evaluăm dacă gazda din locație vrea să vândă vin și să creeze și astfel o experiență plăcută clientului sau vrea doar să facă niște bani rapid pe spinarea lui, fără să-i pese decât de propriul profit.
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