Sorin Andreiana este de 21 ani, jurnalist, a fost la Capitol și Evenimentul Zilei, iar, de un an, și-a luat soarta în mâini și a pornit un proiect pe cont propriu. Este directorul News Edge care, de câteva luni, are și o componentă economică, Business Edge.

La birou de luni până vineri

„Suntem o publicație în dezvoltare. Eu zic că ne mișcăm foarte bine pentru vechimea pe care o avem în zona de presă românească. Încercăm să fim cât mai deschiși față de cititor, să îi dăm posibilitatea să vadă puncte de vedere diferite, analize cât mai complexe ale evenimentelor la zi.

Iar pe partea economică, toate informația importantă necesară în aceste zile, în care economia merge așa cum merge, iar oamenii trăiesc din ce în ce mai greu. Pentru cei interesați de propriul buzunar, de perspective economice din următoarea perioadă și în anii care vin, publicațiile noastre sper că oferă o paletă de informații și de recomandări utile, ne-a declarat Sorin.

Ferma de weekend

Când mama sa s-a pensionat, rămânând totuși o persoană foarte activă, Sorin a redescoperit potențialul casei părintești, din Rățești (Crângurile, în județul Dâmbovița), în care a crescut și de unde s-a mutat la București când a plecat la facultate. Casa are și o parcelă generoasă de teren, pe care se cultiva porumb.

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Mama sa punea deja flori pe lângă casă, creștea găini, îngrijea răsadurile de legume și la un moment dat Sorin și-a dat seama că suprafață de porumb nu e ceea ce le trebuie. Și și-a descoperit latura de fermier pe care nici nu știa că o are.

„Îmi place liniștea, îmi place pacea de aici, îmi place să stau cu câinii, am doi câinii care nu se dezlipesc de mine de când vin vineri seara și până plec duminică”, spune ziaristul.

Așa că încet-încet a început să gândească o nouă structură a suprafeței de teren cultivabil și să planteze pomi. Astăzi are peste 120 deja cu rod și încă vreo 40 de pomi columnari care vor intra pe producție probabil la anul. Toți puși de el cu mânuța lui.

„Avem meri și merii sunt gândiți să aibă rod din iulie până în octombrie, deci avem mai multe specii, mai multe tipuri de pomi și mere din belșug, care se păstrează bine și în lunile de iarnă.

Am pus pruni, am pus peri, avem cireși, avem vișini, caiși, piersici. chiar și trei smochini care mă bucur că s-au prins și le merge bine. Ideea este să avem fructe din toate soiurile și cât mai mult timp din an, să fie fructe proaspete, fructe crescute fără pesticide, doar cu un minim necesar de îngrijire și cu multă atenție. Eu sunt cel care mă ocup de absolut tot.

Eu am achiziționat pomii, am fost la stațiunea de Cercetare Dezvoltare Mărăcineni A venit un specialist, a analizat solul, mi-a recomandat care sunt soiurile de plante și de pomi pe care trebuie să le cultiv ca să prindă, să aibă rod, să aibă un ambient bun de creștere. Pe lângă arbori fructiferi, am pus și specii agățătoare: căpșuni, mure. Viță de vie mai avem, cătină…

Practic, cumva avem de toate. Mama se ocupă de grădinița de legume. Și acolo sunt roșii, ardei, castraveți, vinete, dovlecei, fasole verde. E minunat să rupi legumele din grădină și să le arunci în oală. Iar o salată din roșii proapăt culese un se compară cu nimic”.

Când e mai mult de muncă mai angajează pe cineva să-l ajute. Dar în general îi place să grădinărească el. Îl relaxează după o săptămână de muncă. „Cel mai mult îmi place să-mi chem și prietenii. Vin la un grătar stăm la umbra pomilor, e foarte plăcut sentimentul când tu i-ai plantat. Din când în când când e final de sezon de cules cireșe, prune și încă sunt multe în copaci îi chem să culegem cu toții. Activitățile astea rurale ai devenit foarte iubite de orășeni”.

Nu valorifică producția, deși de la an la an a crescut. Un știu pe viitor, dar acum avem noi ce ne trebuie în casă, iau la București ouă, fructe, legume proaspete în fiecare săptămână. Mai dam și prietenilor care vin în vizită.”

O poveste în oglindă cu cea a lui Romeo și a Julietei

Cea mai frumoasă poveste pe care mi-a spus-o Sorin când eram în livada de la țară a fost despre strada și casa din vecinătate, unde acum jumătate de secol doi tineri s-au îndrăgostit. El a plecat să muncească în Valea Jiului, să strângă bani, să-și facă o casă unde să trăiască o familie.

Trimitea bani, părinții i-au construit casa, dar în același timp au decis că iubita sa nu este potrivită pentru băiatul lor, așa că au găsit o altă fată pe care au adus-o să locuiască în casa construită din banii tânărului. Când acesta s-a întors, a găsit o nevastă pregătită de părinți, o nevastă pe care n-o dorea, și o iubită care-l așteptase și care ar fi vrut să se mute cu el, dar în casa pe care tânărul o finanțase nu avea loc de noua pretendentă.

Cei doi până la urmă au reușit să fie împreună, să-și clădească o familie fericită și aceasta e povestea bunicilor lui Sorin. Iar Sorin se bucură să o spună de fiecare dată când un oaspete nou e plimbat prin livadă.

Cum se împacă jurnalismul cu munca de la câmp?

Păi se împacă foarte bine, ne spune Sorin, în sensul că munca de la câmp nu e chiar o muncă doar fizică. „Nu se poate face niciun fel de agricultură, nici pe suprafețe mari, nici pe suprafețe mici, dacă nu ai un know-how.

De asta eu am vrut să vină un specialist să analizeze solul, să vadă dacă este ce trebuie, dacă trebuie să facem anumite intervenții, să-mi recomande soiuri de plante potrivite pentru regiune și pentru tipul de sol și să știți că lucrurile astea se văd.

Plantele cresc foarte armonios, sunt sănătoase, sunt viguroase, dau roade bune și nu e o muncă inutilă. Mai ales pentru că munca în sine, munca fizică, este obositoare, nu e pentru oricine și te necăjești rău dacă tu tragi și la final pomul nu rodește.

Eu mă bucur mult de o astfel de muncă fizică, măcar două zile pe săptămână, pentru că restul de 5 zile stau la birou, lucrez la calculator, nu mă mișc foarte mult și în timp kilogramele s-au acumulat. Așa că două zile pe săptămână în care trebăluiesc aici, sap pământul, pun pomii, pregătesc ce mai de pregătit pentru următorul sezon, chiar îmi prind foarte bine și pentru sănătate, și pentru psihic, și pentru eliminarea stresului acumulat.”, spune Sorin.