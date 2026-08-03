Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor care activează temporar pe litoral au aplicat 232 de amenzi, în valoare totală de peste 1,44 milioane de lei. Sancțiunile au fost date în urma controalelor desfășurate, în perioada 27 iulie – 2 august, la 207 operatori economici.

Potrivit unui comunicat al ANPC, citat de Agerpres, comisarii au mai aplicat 194 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate în timpul acțiunilor de control a depășit 410.000 de lei.

Produse de peste 102.000 de lei, retrase definitiv

ANPC a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 102.000 de lei. Alte produse, estimate la peste 30.000 de lei, au fost retrase temporar de la vânzare, până la remedierea neregulilor. Comisarii au dispus și oprirea prestării serviciilor în cazul a șapte operatori economici. Activitatea acestora va putea fi reluată numai după remedierea deficiențelor constatate.

Printre abaterile din domeniul alimentar s-a aflat comercializarea unor produse cu data-limită de consum depășită. Inspectorii au găsit și preparate calde care nu erau păstrate la temperaturile corespunzătoare. Au fost descoperite agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități. În unele unități, spațiile de depozitare nu erau curățate corespunzător, iar băuturile erau păstrate în condiții neadecvate.

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Informarea privind alergenii, incompletă

O altă problemă a fost lipsa informațiilor corecte, complete și precise referitoare la substanțele care pot provoca alergii sau intoleranțe. Aceste date trebuie comunicate consumatorilor înainte ca aceștia să cumpere sau să comande alimentele.

Comisarii au constatat și folosirea unor mijloace de măsurare și control neadecvate. Alte unități funcționau fără autorizațiile prevăzute de lege sau aveau afișat un program diferit de cel menționat în autorizația de funcționare.

Jucării periculoase și informații netraduse

Neregulile nu s-au limitat la sectorul alimentar. Inspectorii au identificat deficiențe privind informarea consumatorilor în cazul produselor textile și al articolelor de încălțăminte. În cazul unor jucării, informațiile de pe ambalaje nu erau traduse în limba română. Comisarii au constatat și comercializarea unor jucării considerate periculoase.

Pentru anumite produse lipseau datele de identificare ale producătorului sau importatorului. Aceste informații trebuie să includă numele, adresa și un punct de contact la care consumatorii se pot adresa.

Nereguli și în unitățile de cazare

Controalele au vizat și structurile de cazare de pe litoral. Unele unități nu aveau materiale informative despre serviciile suplimentare puse la dispoziția turiștilor.

Inspectorii au constatat și situații în care nu erau afișate tarifele maximale practicate. Aceste informații trebuie să fie prezentate într-o formă vizibilă și accesibilă, astfel încât turiștii să cunoască prețurile înainte de contractarea serviciilor.