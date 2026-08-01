După ce a acumulat o experiență de șapte ani în Spania, unde s-a specializat în prepararea paellei, Sorin Barbu s-a întors în București în 2008 și a transformat pasiunea sa pentru gastronomia iberică într-o afacere de familie de succes. Astăzi, antreprenorul aduce atmosfera și gustul autentic al Spaniei în România prin intermediul renumitului restaurant Casa España, al unui magazin dedicat jamonului, al celui mai mare magazin online cu produse spaniole (alioli.ro) și al unui lanț de cinci pescării, fiind singurul român care achiziționează pește direct din portul spaniol Villajoyosa.

Reporter: Ce face ca Denia să fie un loc atât de special?

Sorin Barbu: În primul rând, Denia este orașul cu cele mai multe zile festive din lume! Fiind situat la jumătatea distanței dintre Alicante și Valencia, preia sărbătorile ambelor provincii, sărbătorile regionale, pe cele naționale ale Spaniei și pe cele proprii ale orașului. În același timp, este port și cel mai apropiat punct de navigare către Insulele Baleare. Este un oraș vechi, trecut din mâinile fenicienilor în cele ale arabilor, maurilor, spaniolilor, cu o încărcătură culturală și gastronomică uriașă. Iar la spanioli, dacă vorbim de petreceri, vorbim automat și de foarte multă mâncare.

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Reporter: Cum ai intrat în contact cu zona gastronomică și cu munca în restaurante?

Sorin Barbu: Am luat-o de jos. Cel puțin un an și jumătate am lucrat doar spălând vase. Prima dată am lucrat la Jardín Romano, apoi am continuat la spălat vase la un alt restaurant. Ulterior am avansat ca ajutor de bucătar și apoi bucătar. Pasul decisiv a fost când m-am angajat la un restaurant specializat pe paella, o franciză numită Tapelia, situată în port. Acolo am învățat cu adevărat ce înseamnă paella. La ora 19:00 veneau 200 de turiști străini, iar la ora 21:00 veneau încă 200 de spanioli. Era un șoc total ritmul în care se lucra și cum ieșeau tăvile de paella pe bandă rulantă. Mi-a plăcut enorm bucătăria spaniolă și mi-am dorit să mă integrez, să am subiecte comune cu localnicii.

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