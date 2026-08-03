Peste 8 din 10 români spun că se gândesc frecvent la mâncare, chiar și atunci când nu le este foame, însă foarte puțini cunosc termenul care descrie acest fenomen. Un studiu realizat de Novo Nordisk împreună cu iVOX arată că doar 9% dintre respondenți știu ce înseamnă „Food Noise” („zgomot alimentar”), în timp ce aproape 71% nu au auzit niciodată de acest concept.

Potrivit cercetării, 71% dintre participanți afirmă că se gândesc la mâncare chiar și în absența senzației de foame, iar 27% spun că acest lucru se întâmplă des sau foarte des. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) resimt fenomenul la o intensitate moderată sau ridicată.

Ce este Food Noise

Conceptul de „Food Noise” descrie gândurile persistente și repetitive despre mâncare, percepute ca nedorite sau apăsătoare, care pot influența comportamentul alimentar și relația cu propria greutate. Termenul a fost definit în literatura științifică în 2025 și este analizat ca unul dintre factorii care pot îngreuna procesul de slăbire, dincolo de voința individuală.

Deși fenomenul este răspândit, doar 17% dintre români îl asociază cu lipsa de voință. În schimb, 33% consideră că este influențat de stres, emoții și mediul înconjurător, iar 23% îl descriu drept o problemă reală despre care se vorbește prea puțin.

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„Rezultatele arată că mii de români se confruntă cu gânduri persistente despre mâncare fără să știe că acest fenomen are un nume și o explicație biologică și științifică”, a declarat Cecilia Radu, director general Novo Nordisk România.

Mâncatul emoțional este foarte frecvent

Studiul relevă că alimentația este influențată adesea de starea emoțională.

77% dintre respondenți spun că mănâncă, cel puțin uneori, din cauza stresului, tristeții, anxietății, plictiselii sau oboselii.

Doar 39% afirmă că mănâncă, în general, doar atunci când le este foame.

Aproape 10% consideră mâncarea o formă de alinare emoțională.

În plus, 21% dintre participanți recunosc că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți consumând anumite alimente.

Sentimentele negative după episoadele de supraalimentare sunt frecvente. Șapte din zece respondenți spun că resimt vinovăție, regret sau frustrare după ce mănâncă mai mult decât și-au propus. Pentru a compensa, 21% recurg la restricții alimentare, câte 14% aleg sport suplimentar sau sar peste mese, iar 12% spun că își reproșează mental comportamentul alimentar.

Reclamele și mirosul de mâncare stimulează pofta

Mediul în care trăim contribuie la apariția Food Noise, arată cercetarea.

37% dintre respondenți spun că sunt expuși frecvent la imagini, reclame și conținut despre mâncare. Cel mai puternic declanșator al poftei este mirosul alimentelor (27%), urmat de vitrinele și rafturile magazinelor (10%) și reclamele TV sau online (7%).

Seara este momentul în care oamenii spun că își controlează cel mai greu alegerile alimentare, urmată de perioadele stresante și de sărbători.

Presiunea „corpului de plajă” influențează comportamentul alimentar

Mai mult de jumătate dintre români (53%) declară că simt, cel puțin uneori, presiune legată de aspectul fizic înainte de vacanțele la mare sau la piscină. Pentru 23%, această presiune apare frecvent.

Aproape jumătate dintre respondenți (48%) spun că renunță la dulciuri înainte de concediu, 19% fac mai multă mișcare, 14% încearcă să slăbească pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv tratamente medicamentoase.

Puțini români cer ajutor de specialitate

Datele studiului arată că 51% dintre români au încercat în ultimul an să țină dietă sau să mănânce mai sănătos. Cu toate acestea, doar 3% au apelat la un medic, 3% la un nutriționist și 1% la un psiholog sau terapeut pentru sprijin în gestionarea greutății.

Potrivit World Obesity Atlas 2025, citat în raport, 39% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în categoria supraponderalității sau obezității.

Sondajul „Food Noise – Relația românilor cu mâncarea” a fost realizat online, în luna iulie 2026, pe un eșantion de 1.319 adulți din România, în colaborare cu iVOX.